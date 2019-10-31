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31.10.2019
Lenta.ru

У "контролирующего" Европу российского "Контейнера" нашли мертвую зону

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Источник изображения: Фото: @mod_russia

Размещение радиолокационных станций (РЛС) загоризонтного обнаружения типа "Контейнер" в глубине России объясняется существованием мертвой зоны, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института (НИИ) дальней радиосвязи Кирилл Макаров.

"Она составляет 900 километров, поэтому было принято решение о расположении станции в глубине страны, это позволяет станции находиться в безопасности и контролировать воздушное пространство сопредельных государств", — сказал руководитель.

Макаров отметил, что "Контейнер" способен обнаруживать все типы аэродинамических целей, в частности самолеты боевой, стратегической авиации, крылатые ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты, и работает, используя "явление отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы".

По его словам, первую такую РЛС, проходящую в настоящее время государственные испытания, Минобороны получит до конца текущего года.

В декабре 2018 года Минобороны сообщало, что РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер" в населенном пункте Ковылкино (Мордовия) вступила на опытно-боевое дежурство, а принятие такой РЛС на боевое дежурство состоится в 2019 году.

В сентябре 2018 года Кирилл Макаров заявлял, что первый "Контейнер" должен заступить на опытно-боевое дежурство в начале 2019 года, в результате чего "фактически всю воздушную обстановку европейской части блока НАТО мы будем держать под полным своим контролем". Тем не менее, еще в декабре 2013 года Минобороны России также сообщало о том, что в Мордовии "впервые заступила на опытно-боевое дежурство" РЛС загоризонтного обнаружения "Контейнер".

Под мертвой зоной понимается часть пространства, в пределах которой РЛС по различным причинам, в частности, техническим или географическим, не может обнаружить цель.

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Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
ГЗЛА
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