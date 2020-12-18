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ВВС США «уничтожили» российские «Куб» и Т-72

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Источник изображения: Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Военно-воздушные силы (ВВС) США на базе Энглин (Флорида) провели учения Emerald Flag («Изумрудный флаг»), на которых в качестве имитатора цели потенциального противника использовался зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) войсковой противовоздушной обороны (ПВО) «Куб» «российского производства», пишет Defence Blog.

В «моделировании иностранных угроз и целей для американских истребителей» были задействованы и другие «боевые машины российского производства», в частности, танки Т-72, отмечает издание.

Ранее в декабре Defence Blog сообщило, что ВВС США на учениях Emerald Flag «уничтожили» российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и подлодки.

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

В августе 2018 года Харриган, занимавший тогда должность главы Центрального командования ВВС США, отмечал, что Вашингтон активно следит за российским оружием в Сирии.

ЗРК «Куб» серийно производился в СССР с 1967 по 1983 годы. В настоящее время данные системы на территории современной России не используются, однако, согласно открытым источникам, могут иметься на вооружении в зарубежных российских базах, в частности, в Гюмри (Армения). Советский Т-72 является самым массовым танком второго поколения в мире. Данная боевая машина, прошедшая модификацию, в результате чего относящаяся уже к третьему поколению, стоит на вооружении российской армии.

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Армения
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КУБ
С-400 Триумф
Су-34
Т-72
Проекты
Военные учения
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