Еще один модернизированный самолет Ил-76МД-М

Как сообщают споттеры, на аэродроме в Жуковском с осени проходит летные испытания еще один завершивший модернизацию военно-транспортный самолет Ил-76МД-М ВКС России с регистрационным номером RF-76545 (заводской номер 0033443266, построен в 1983 году), ставший четвертым Ил-76МД, прошедшим модернизацию до уровня Ил-76МД-М облика "полной комплектации". Работы осуществлялись на технической базе ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" в Жуковском.

Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М ВКС России (регистрационный номер RF-76545, заводской номер 0033443266, построен в 1983 году) Жуковский, декабрь 2020 года (с) www.flightradar24.com

Напомним, что программа модернизации по проекту Ил-76МД-М была начата в рамках государственного контракта, заключенного в августе 2013 года Министерством обороны России с ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" на выполнение работ по модернизации тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД и самолета-заправщика Ил-78М, с представлением по одному опытному образцу.

По данному контракту на технической базе ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" в Жуковском в первый опытный образец модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-М прошел в 2014-2016 годах модернизацию самолет Ил-76МД (регистрационный номер RF-76746, заводской номер 0073479374, серийный номер 60-04, постройки 1987 года). Этот борт совершил первый полет после модернизации в Жуковском 28 февраля 2016 года, а с июня 2017 года велись его Государственные совместные испытания.

Модернизированный самолет Ил-76MД-M сохраняет старые двигатели Д-30КП, которые дорабатываются с целью продления их ресурса. Работы по модернизации должны довести бортовое оборудование самолета до уровня оборудования вновь строящихся Ил-76МД-90А. Общий срок службы самолета продлевается на 15 лет. Согласно требованиям Министерства обороны, стоимость модернизации Ил-76МД в вариант Ил-76MД-M должна составить только треть стоимости самолета Ил-76МД-90А новой постройки.

В октябре 2016 года ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" был заключен контракт с Министерством обороны на модернизацию первых трех самолетов Ил-76МД до уровня Ил-76МД-М со сдачей до конца 2018 года. Первым по данному контракту был сдан ВКС России 13 марта 2018 года опытный самолет Ил-76МД-М (RF-76746), доработанный до облика "полной комплектации" (хотя он продолжает использоваться в Жуковском для испытаний. К концу 2018 года была завершена модернизация по данному контракту еще двух бортов с регистрационными номерами RF-78788 (заводской номер 0083490703, построен в 1988 году) и RF-78837 (заводской номер 1003401024, построен в 1990 году, с 2000 года носит название "Маршал авиации Скрипко"). Оба этих самолета входят в состав 610-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава Военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново.

Появление теперь в Жуковском еще одного модернизированного Ил-76МД-М с регистрационным номером RF-76545 (заводской номер 0033443266), видимо, свидетельствует о начале серийной модернизации самолетов Ил-76МД ВКС России.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России планирует модернизировать 41 строевой военно-транспортный самолет Ил-76МД до уровня Ил-76МД-М. Серийные модернизационные работы предполагалось осуществлять на авиационных ремонтных заводах или на технических авиационных базах Военно-транспортной авиации, однако, видимо, пока что модернизацию продолжает проводить ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина".

1 декабря 2020 года на аэродроме Иваново-Северный состоялась церемония по случаю формирования в составе Военно-транспортной авиации ВКС России 81-го военно-транспортного авиационного полка (в составе 12-й военно-транспортной авиационной дивизии с управлением в Твери, аэродром Мигалово), и который планируется как головной строевой полк по оснащению модернизируемыми военно-транспортными самолетами Ил-76МД-М.

Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М ВКС России (регистрационный номер RF-76545, заводской номер 0033443266, построен в 1983 году) Жуковский, 2020 год (с) Александр Шипиленко / russianplanes.net ( ссылка )