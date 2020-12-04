В Иваново восстановлен 81-й военно-транспортный авиационный полк

Как сообщается, на аэродроме Иваново-Северный 1 декабря 2020 года состоялась церемония по случаю формирования в составе Военно-транспортной авиации ВКС России 81-го военно-транспортного авиационного полка. Полк сейчас получил, как было сообщено, "два десятка самолетов Ил-76 и Ан-2", но планируется как головной строевой полк по оснащению модернизируемыми военно-транспортными самолетами Ил-76МД-М (на церемонии была упомянута также возможность поступления на его вооружение новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А), и включен в состав 12-й военно-транспортной авиационной дивизии с управлением в Твери (Мигалово).

На церемонии по случаю формирования в составе Военно-транспортной авиации ВКС России 81-го военно-транспортного авиационного полка. Иваново-Северное, 01.12.2020 (с) Алексей Воевода / ВКонтакте

Командиром нового 81-го военно-транспортного авиационного полка назначен подполковник Владислав Зайковский. На аэродроме Иваново-Северный также дислоцируется 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко.

81-й военно-транспортный авиационный полк впервые был сформирован в составе ВВС СССР в 1970 году как полк на тяжелых военно-транспортных самолетах Ан-22 "Антей", базируясь также на аэродром Иваново-Северное. В 1998 году полк был расформирован.

Как уже сообщал наш блог, к настоящему времени на технической базе ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" в Жуковском осуществлена модернизация до уровня Ил-76МД-М четырех военно-транспортных самолетов Ил-76МД, из которых, по известным данным, два первых борта (сданные в 2016 и 2018 годах) используются для испытаний в Жуковском, а два других в начале 2019 года были переданы в состав 610-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава Военно-транспортной авиации в Иваново.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России планирует модернизировать 41 строевой военно-транспортный самолет Ил-76МД до уровня Ил-76МД-М. Серийные модернизационные работы предполагалось осуществлять на авиационных ремонтных заводах или на технических авиационных базах Военно-транспортной авиации.

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