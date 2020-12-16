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Industry Hunter

В Россия начали разработку ядерного буксира для полетов на Юпитер и Венеру

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: industry-hunter.com

Россия начала разработку ядерного буксира «Нуклон» для полетов в дальний космос, «Роскосмос» и КБ «Арсенал» заключили контракт, сообщается на сайте госзакупок 11 декабря.

Транспортно-энергетический модуль предназначен для полетов по исследованию Луны, Венеры и Юпитера. Планируется, что работы по его созданию завершат к июлю 2024 года. В 2030 году «Нуклон» должен отправиться в длительный полёт для изучения сразу трёх небесных тел: сначала аппарат состыкуется с модулем полезной нагрузки, затем будет отправлен на Луну, далее — на Венеру, затем к одному из спутников Юпитера.

Ранее о разработке космического буксира сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его данным, специалисты на базе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса создают транспортно-энергетический модуль, а технический модуль планируется построить на космодроме Восточный в 2030 году.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Ядерный щит
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