Россия начала разработку ядерного буксира «Нуклон» для полетов в дальний космос, «Роскосмос» и КБ «Арсенал» заключили контракт, сообщается на сайте госзакупок 11 декабря.

«Предмет контракта — разработка аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки, шифр ОКР — «Нуклон-АП», — указано в документах.

Стоимость заключенного накануне контракта составляет более 4,17 млрд рублей. Планируется, что он будет исполнен 28 июля 2024 года.

Ядерный буксир «Нуклон» будет использоваться при полетах в дальний космос. В 2030 году он должен отправиться в длительный полет для изучения сразу трех небесных тел: сначала аппарат состыкуется с модулем полезной нагрузки, затем будет отправлен на Луну, далее — на Венеру и оттуда к одному из спутников Юпитера.

По словам исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александра Блошенко, конструкция буксира будет представлять собой транспортно-энергетический модуль с открытой архитектурой.

Его главные особенности — способность автономно вырабатывать энергию за счет ядерного реактора мегаваттного класса в течение длительного времени и возможность перевозить различные полезные нагрузки, передает ТАСС.

О подписании контракта до конца 2020 года сообщалось еще в сентябре. Первая миссия «Нуклона» запланирована на 2030 год.