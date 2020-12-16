Анкара настаивает на формировании рабочей группы с участием НАТО о несовместимости С-400 и F-35

Парламент Турции призывает США отказаться от санкции из-за C-400

Стамбул. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - В Минобороны Турции во вторник заявили, что инициатива Анкары о формировании рабочей группы с участием НАТО о несовместимости С-400 и F-35 актуальна и после введения американских санкций, сообщает агентство "Анадолу".

"Инициатива Анкары по формированию рабочей группы с участием НАТО относительно несовместности ЗРК С-400 с самолетами F-35 все еще актуальна", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Минобороны Турции указали на то, что "Анкара вправе ожидать от союзников понимания в вопросе усилий по обеспечению безопасности Турции и ее народа".

В то же время парламент страны распространил заявление, в котором призвал США отозвать санкции из-за покупки С-400.

"Призываем США как можно скорее свернуть с ошибочного пути", - говорится в документе, который поддержали четыре парламентские фракции Турции.

Накануне США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских систем С-400. Он подчеркнул, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.