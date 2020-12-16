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Интерфакс-АВН

Ленинградская армия ВВС и ПВО провела учения с элементами воздушного боя в Курской области

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Самолет Су-35С
Самолет Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Около 40 самолетов приняли участие в учениях Ленинградской армии ВВС и ПВО в Курской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) во вторник.

"Полеты выполнялись на истребителях Су-30СМ, Су-35С, Миг-31БМ и фронтовых бомбардировщиках Су-34. В общей сложности летчики за летную смену отработали свыше 150 часов в воздухе. Всего к тактическим учениям было привлечено около тысячи военнослужащих летного, технического состава и наземных служб в Курской, Воронежской, Тверской областях и Республике Карелия", - говорится в сообщении ЗВО.

В ходе учений в Курской области летчики оперативно-тактической авиации отработали упражнения курса боевой подготовки в дневное и ночное время, взаимодействие с наземной группой руководства полетами на аэродроме при выполнении взлетов парой, захода на посадку с крутой глиссадой снижения и элементы маневренного воздушного боя, сообщили в ЗВО.

Штаб Шестой Ленинградской армии ВВС и ПВО расположен в Санкт-Петербурге. В составе армии - соединения истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации, а также соединения радиотехнических и зенитных ракетных войск.

Согласно сайту Минобороны, в зоне ответственности армии - воздушное пространство Российской Федерации на площади около 2 млн квадратных километров и свыше 3 тыс. км государственной границы.

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