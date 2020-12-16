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В Барнаульском ракетном соединении заступил на боевое дежурство очередной ракетный полк, оснащенный ПГРК "Ярс"

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

ЦАМТО, 15 декабря. В преддверии Дня РВСН в Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, оснащенного ПГРК "Ярс".

Этот комплекс призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь".

Непосредственно заступление на боевое дежурство – это воинский ритуал развода дежурных смен, который проводится в торжественной обстановке.

В Барнаульском ракетном соединении создана уникальная инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха подразделений РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

День Ракетных войск стратегические ракетчики отмечают 17 декабря.

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