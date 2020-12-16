Второй запуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 14 декабря 2020 года с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк в Архангельской области) в расчетное время (08 часов 53 минуты московского времени) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил был произведен запуск ракеты-носителя космического назначения "Ангара-А5" с неотделяемым габаритно-массовым макетом полезной нагрузки.

Второй запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, 14.12.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Ракета-носитель была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС. В 09 часов 04 минуты разгонный блок "Бриз-М" штатно отделился от РН "Ангара-А5". В расчетное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя РКН "Ангара-А5".

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН "Ангара-А5". Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью РБ "Бриз-М" по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Со стороны bmpd напомним, что это второй запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" (образец 1Л) состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года.

Данные два запуска были осуществлены в рамках контракта "Роскосмоса" с Министерством обороны России на проведение летно-конструкторских испытаний носителя, согласно которому до 2021 года планировалось совершить пять запусков "Ангары-А5", хотя очевидно, что программа идет со значительным опозданием, и в настоящее время график ЛКИ сдвинут по 2023 год.

В октябре 2017 года исполняющий обязанности генерального директора АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" (ГКНПЦ им. Хруничева) Алексей Варочко сообщил, что по линии Министерства обороны России предприятие имеет заказы на изготовление 10 носителей "Ангара-А5", однако неясно, имелись ли в виду твердые контракты.

В декабре 2015 года был подписан госконтракт между "Роскосмосом" и ГКНПЦ им. Хруничева на изготовление трёх ракет "Ангара-А5", с изготовлением первой ракеты до мая 2021 года, второй - в 2024 году, и третьей - в 2025 году. Пуск первой из этих трех ракет с космодрома Восточный должен быть проведён с августа по декабрь 2021 года. В мае 2020 года ГКНПЦ им. Хруничева и Министерство обороны России подписали новый контракт на изготовление четырех серийных космических ракет-носителей "Ангара-А5" стоимостью 18 млрд рублей.

Кроме того, в январе 2020 года "Роскосмос" и Министерство обороны России согласовали облик и характеристики модифицированной ракеты-носителя "Ангара-А5М", которая, как предполагается, должна придти на смену "Ангаре-А5" после 2024 года.

Фотогалерея второго пуска на сайте "Роскосмоса".

Второй запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, 14.12.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

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