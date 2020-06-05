Министерство обороны России заказало четыре ракеты-носителя «Ангара-А5»

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Алексея Никольского "Минобороны заказало четыре ракеты-носителя "Ангара". Стоимость контракта составляет около 18 млрд рублей", входящий в "Роскосмос" ГКНПЦ им. Хруничева и Министерство обороны России подписали контракт на четыре космических ракеты-носителя "Ангара-А5", сообщило 3 июня "РИА Новости" и подтвердил "Ведомостям" источник в Минобороны. В январе 2020 г., по информации "РИА Новости", ожидалось, что "Роскосмос" и Минобороны заключат первый контракт на серийную поставку ракет "Ангара-А5" после намеченного в 2020 г. испытательного пуска.

Первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" (образец 1Л) с космодрома Плесецк 23.12.2014 (с) ГК "Роскосмос"

Контракт оценивается в сумму свыше 18 млрд руб. и должен быть выполнен до 2024 г., говорит источник в Минобороны По словам менеджера космической промышленности, заключение этого долгосрочного контракта позволит ГКНПЦ им. Хруничева не останавливать раскрученное производство в ожидании контрактации необходимой кооперационной цепочки, что могло произойти, если бы заключение контракта было отложено до запуска второй "Ангары-А5" из Плесецка. Первый и пока единственный запуск "тяжелой" модификации "Ангары" из Плесецка состоялся в 2014 г., в настоящее время на космодроме Восточный идет строительство второй стартовой площадки для запуска ракет этого типа.

"Ангара" - один из самых долгостройных проектов российской космической промышленности, решение о создании этой ракеты на замену "Протону", запускаемому оказавшегося на территории независимого Казахстана Байконура, было принято еще в начале 1990-х гг. Однако реальное финансирование проекта началось в 2006 г.

По словам федерального чиновника, решение о досрочном заключении контракта на "Ангару" принято в рамках решения о досрочном заключении ряда крупных контрактов Минобороны в целях поддержки оборонно-промышленного комплекса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. К таким же решениям можно отнести ожидаемый контракт на поставку 76 фронтовых бомбардировщиков Су-34 стоимостью свыше 100 млрд руб, о котором сообщили "Известия". Кроме того, в скором времени ожидается формальное подписание контракта и закладка двух универсальных десантных кораблей взамен не поставленных из-за эмбарго Францией в 2014 г. кораблей этого класса типа "Мистраль", говорит собеседник "Ведомостей".

Со стороны bmpd напомним, что первый и пока что единственный запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" (образец 1Л) состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Еще один испытательный запуск "Ангара-А5" запланирован с Плесецка на третий квартал 2020 года, ее поставка была запланирована март-апрель 2020 года, однако до настоящего времени сведения об этом отсутствуют - 17 апреля Дмитрий Рогозин лишь сообщил, что эта ракета "проходит финальные проверки" перед отправкой в Плесецк. Кроме того, для Министерства обороны России к концу 2020 года должна быть поставлена еще одна ракета "Ангара-А5".

Данные ракеты запускаются в рамках контракта "Роскосмоса" с Министерством обороны России на проведение летно-конструкторских испытаний носителя, согласно которому до 2021 года планировалось совершить 5 запусков "Ангары-А5", хотя очевидно, что программа идет со значительным опозданием. В октябре 2017 года исполняющий обязанности генерального директора ГНПЦ им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что по линии Министерства обороны России предприятие имеет заказы на изготовление 10 носителей "Ангара-А5", однако неясно, имелись ли в виду твердые контракты.

В декабре 2015 года был подписан госконтракт между "Роскосмосом" и ГКНПЦ им. Хруничева на изготовление трёх ракет "Ангара-А5", с изготовлением первой ракеты до мая 2021 года, второй - в 2024 году, и третьей - в 2025 году. Пуск первой из этих трех ракет с космодрома Восточный должен быть проведён с августа по декабрь 2021 года.

В январе 2020 года "Роскосмос" и Министерство обороны России согласовали облик и характеристики модифицированной ракеты-носителя "Ангара-А5М", которая, как предполагается, должна придти на смену "Ангаре-А5" после 2024 года.