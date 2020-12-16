В Европе раскрыли «скрытую угрозу» ВМФ России от Sentinel-1

Находящиеся в открытом доступе радиолокационные снимки, получаемые парой гражданских спутников Sentinel-1 программы Copernicus Европейского космического агентства (ЕКА), представляют скрытую угрозу для флотов разных стран, в частности, Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая, пишет Naval News.

В публикации раскрывается, как радиолокационное синтезирование апертуры, используемое в Sentinel-1, может помочь отследить перемещения военных кораблей с включенными радарами. «У спутников Sentinel-1 есть слабость, которую можно превратить в силу. Они могут быть временно ослеплены другими радиолокационными передачами», — пишет европейское издание.

Another Chinese Radar site visible in Sentinel-1 satellite imagery. Loving @osinteditor tools. There are other radars to unpick in this image. More about this OSINT method here https://t.co/hd3idluvda pic.twitter.com/mCpNsxwXyu - H I Sutton (@CovertShores) December 10, 2020



Naval News напоминает, что радиолокаторы Sentinel-1 работают на частоте 5,4 гигагерца с полосой пропускания 100 мегагерц, вследствие чего помехи для него могут создавать только системы, действующие в интервале 5300-5500 гигагерц. В частности, отследить возможные перемещения кораблей можно при помощи инструмента 5Ghz Interference Tracker.

Naval News отмечает, что старые радары обнаруживаются легче новых, которые как правило используют защиту от помех, что, тем не менее, не исключает возможность идентификации. «Эти методы могут применяться для получения разведданных из открытых источников о ситуации на море не только в российской Арктике. Военные корабли у берегов Китая или у Ливии, или наземные радары, направленные на воду, также находятся в центре внимания», — пишет издание.

В ноябре блог Covert Shores опубликовал спутниковые снимки Sentinel-1, «искаженные» российскими радарами в Баренцевом море.

В сентябре пользователь Bottema37 выложил в Twitter снимки европейского спутника Sentinel-2 учений десантных кораблей и катеров Балтийского флота России, в ходе которых отрабатывался захват прибрежных территорий.

В июле спутник Sentinel-2 снял ракетный пуск, произведенный в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат».

Согласно открытым данным, Минобороны России располагает единственным радиолокационным спутником «Космос-2487» (серия «Кондор»), запущенным еще в июне 2013 года. Гражданских радиолокационных космических аппаратов страна не имеет.