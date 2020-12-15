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ТАСС

Борисов заявил, что Россия готова и далее содействовать ОАЭ в космической отрасли

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Космонавт из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури вернулся с миссии на МКС
Космонавт из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури вернулся с миссии на МКС.
Источник изображения: © REUTERS, Dmitri Lovetsky

Вице-премьер также отметил поступательный тренд торгово-экономического сотрудничества между Россией и ОАЭ даже в условиях пандемии

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия придает большое значение сотрудничеству России и ОАЭ в космической сфере, содействие в развитии космической отрасли ОАЭ будет продолжено. Об этом в понедельник заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера.

"В ходе беседы Юрий Борисов и Абдалла бен Заид Аль Нахайян отдельно остановились на вопросах ВТС [военно-техническое сотрудничество] и сотрудничества в космической сфере. 2 декабря 2020 года российская ракета-носитель "Союз" успешно вывела на орбиту очередной эмиратский спутник Falcon Eye 2. Как подчеркнул российский вице-премьер, Россия готова и далее оказывать содействие ОАЭ в этой высокотехнологичной отрасли", - сообщили в аппарате.

Борисов также отметил поступательный тренд торгово-экономического сотрудничества между Россией и ОАЭ даже в условиях пандемии.

Спутник ОАЭ

Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" со спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2 с космодрома Куру был осуществлен 2 декабря в 04:33 мск. Почти через девять минут разгонный блок "Фрегат" с аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Через 58 минут после старта спутник Falcon Eye 2 штатно отделился и был выведен на орбиту.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Фрегат РБ
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Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Союз РН
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