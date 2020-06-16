Источник назвал сроки нового пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру

Запуски ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, приостановленные из-за пандемии коронавируса, возобновятся 17 октября, сообщает в понедельник, 15 июня, «РИА Новости» со ссылкой источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что осенью состоится пуск «Союза» со спутником ОАЭ.

По данным источника агентства, «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и арабским спутником оптико-электронного наблюдения Falcon Eye-2 стартует с Куру 17 октября

Изначально вывод Falcon Eye-2 на орбиту намечался на март, но пуск «Союза» был отложен из-за обнаруженных неполадок с «Фрегатом». Разгонный блок заменили на запасной, однако спустя несколько дней космодров Куру закрыли из-за распространения COVID-19 в мире.

10 июня НПО им. Лавочкина сообщило о планах провести расследование из-за нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат».

В мае французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя в месте хранения «Фрегата» в Куру. Прибывшие эксперты из России зафиксировали утечку токсичного топлива.

Запуск перенесли на начало сентября, а затем октября.

10 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что девять из запланированных на 2020 год 33 космических запусков могут сорваться из-за коронавируса и банкротства компании OneWeb.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет «Союз».