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Известия.ru

Источник назвал сроки нового пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Запуски ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, приостановленные из-за пандемии коронавируса, возобновятся 17 октября, сообщает в понедельник, 15 июня, «РИА Новости» со ссылкой источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что осенью состоится пуск «Союза» со спутником ОАЭ.

По данным источника агентства, «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и арабским спутником оптико-электронного наблюдения Falcon Eye-2 стартует с Куру 17 октября

Изначально вывод Falcon Eye-2 на орбиту намечался на март, но пуск «Союза» был отложен из-за обнаруженных неполадок с «Фрегатом». Разгонный блок заменили на запасной, однако спустя несколько дней космодров Куру закрыли из-за распространения COVID-19 в мире.

10 июня НПО им. Лавочкина сообщило о планах провести расследование из-за нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат».

В мае французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя в месте хранения «Фрегата» в Куру. Прибывшие эксперты из России зафиксировали утечку токсичного топлива.

Запуск перенесли на начало сентября, а затем октября.

10 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что девять из запланированных на 2020 год 33 космических запусков могут сорваться из-за коронавируса и банкротства компании OneWeb.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет «Союз».

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Страны
Гвиана
ОАЭ
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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2020-й год
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