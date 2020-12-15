Вице-премьер РФ Борисов сообщил о планах продолжить сотрудничество с ОАЭ в космической сфере

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Вопросы военно-технического сотрудничества и сотрудничества в космосе обсудили в понедельник в Москве вице-премьер РФ Юрий Борисов и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайан.

"В ходе беседы Юрий Борисов и Абдалла Бен Заид Аль Нахайан отдельно остановились на вопросах ВТС и сотрудничества в космической сфере. 2 декабря 2020 года российская ракета-носитель "Союз" успешно вывела на орбиту очередной эмиратский спутник "Айн Ас-Сакр", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Там отметили, что на встрече Борисов заявил о планах и "далее оказывать содействие ОАЭ в этой высокотехнологичной отрасли".