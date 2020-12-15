Рогозин назвал сроки следующих пусков «Ангары»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter назвал сроки следующих пусков ракет семейства «Ангара».

«Два пуска в следующем году», — сообщил менеджер.

Руководитель не конкретизировал, какого класса носитель будет запускаться в каждом из случаев.

Второй за шесть лет испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» состоялся 14 декабря.

Первый старт тяжелой «Ангары-А5» прошел 23 декабря 2014 года.

Первый и единственный раз легкая «Ангара-А1.2» летала 9 июля того же года.

Ракеты семейства «Ангара» разрабатываются и производятся Центром Хруничева — самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов компании является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов (по другим оценкам — более пяти). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что эквивалентно половине годового бюджета госкорпорации.