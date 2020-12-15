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Второй пуск «Ангары-А5» показали на видео

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Запуск ракеты «Ангара-А5»
Запуск ракеты «Ангара-А5».
Источник изображения: МО РФ

Второй за шесть лет пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5», прошедший с космодрома Плесецк (Архангельская область), показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал телеканал «Звезда».

Носитель стартовал в понедельник, 14 декабря, в 08:50 по московскому времени. До этого данная ракета стартовала только раз — в декабре 2014 года.

«Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета [массой 2,4 тонны] полезной нагрузки отделился от третьей ступени ракеты», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Там же заявили, что состоявшийся испытательный пуск был успешным.

В ноябре агентство, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что на уже вывезенной на стартовый стол ракете «было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками», вследствие чего носитель сняли с площадки, а пуск перенесли на декабрь.

В том же месяце главный конструктор комплекса «Ангара» Дмитрий Петров сказал, что тяжелые носители первого и второго летных испытаний конструктивно не отличаются друг от друга.

В октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проведенное в декабре 2014 году первое летное испытание «Ангары-А5» производства Центра Хруничева «не подтвердило заложенные требования заказчика», поскольку «выводимая масса оказалась ниже, чем нужно».

В августе менеджер в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на форуме «Армия-2020» обещал, что данная ракета стартует в ноябре.

Центр Хруничева — самое проблемное и убыточное предприятие «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов (по другим оценкам — более пяти). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что эквивалентно половине годового бюджета госкорпорации.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
Плесецк
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