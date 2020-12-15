Войти
ИноСМИ

Вершбоу: я верю, что Джо Байден осмыслит стратегическую важность более активного участия США в Южном Кавказе (Грузия online)

865
0
0
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ приступили к работе в Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ приступили к работе в Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

Именно пассивность американской дипломатии стала причиной того, почему Россия добилась таких успехов на Южном Кавказе, уверен бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Америке и НАТО стоит быть более активными в регионе как в политическом, так и в военном отношении, заявил он.

"Основываясь на опыте Джо Байдена, я считаю, что он осмыслит стратегическую важность более активного участия США в Южном Кавказе", - сказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в эксклюзивном интервью Первому каналу Грузии.

Как отметил эксперт, в свете развития событий в Нагорном Карабахе он поддерживает наращивание сил НАТО в Черном море.

Вербшоу считает, что в результате конфликта между Азербайджаном и Арменией влияние России в регионе возросло. По его мнению, пассивность дипломатии США помогла России добиться достигнутого результата.

"Сейчас администрация президента США меняется, и я надеюсь, что США станут более активными, потому как считаю, что именно пассивность американской дипломатии помогла России добиться того результата, которого она добилась. Что касается Турции. Может быть, с Турцией и трудно говорить по некоторым вопросам, но необходим некоторый компромисс, который вернет Турцию на сторону союзников по НАТО, и она будет меньше на стороне России или меньше будет пытаться играть самостоятельно.

В общем регион Южного Кавказа требует большего внимания. Основываясь на опыте Джо Байдена, я считаю, что он осмыслит стратегическую важность более активного участия США в Южном Кавказе. А также важность военного и политического участия НАТО", - сказал Вершбоу в интервью Первому каналу Грузии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Грузия
Россия
США
Турция
Проекты
NATO
Похожие новости
04.11.2020
Международный конфликт: Лавров назвал число наемников в Карабахе
28.10.2020
Не числом, а уменьем
27.12.2011
Доктрина перевооружения
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
23.08.2010
Привет, оружие
05.09.2008
Пора дружить с Ираном. В отношениях с Тегераном надо переходить от политики "разменной монеты" к стратегическому сотрудничеству
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 23:55
  • 2
Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году
  • 15.12 23:54
  • 12
Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации
  • 15.12 23:45
  • 3
США неудачно испытали «воздушный авианосец»
  • 15.12 23:02
  • 144
Космонавтика Илона Маска
  • 15.12 22:57
  • 25
АК-19: прорыв или стагнация
  • 15.12 22:48
  • 2
Война дронов. Азербайджан продемонстрировал применявшиеся в Нагорном Карабахе беспилотники
  • 15.12 22:30
  • 3
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 15.12 22:13
  • 28
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 15.12 21:59
  • 1
Балтика — крепкая: регион усилят береговые ракетные комплексы
  • 15.12 21:39
  • 1
Добытый в Ливии "Панцирь-С1" пригодится Турции при создании новых дронов
  • 15.12 21:33
  • 1
Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России
  • 15.12 21:30
  • 1
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 15.12 20:41
  • 26
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 15.12 20:22
  • 51
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 15.12 19:56
  • 29
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме