Вершбоу: я верю, что Джо Байден осмыслит стратегическую важность более активного участия США в Южном Кавказе (Грузия online)

Именно пассивность американской дипломатии стала причиной того, почему Россия добилась таких успехов на Южном Кавказе, уверен бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Америке и НАТО стоит быть более активными в регионе как в политическом, так и в военном отношении, заявил он.

"Основываясь на опыте Джо Байдена, я считаю, что он осмыслит стратегическую важность более активного участия США в Южном Кавказе", - сказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в эксклюзивном интервью Первому каналу Грузии.

Как отметил эксперт, в свете развития событий в Нагорном Карабахе он поддерживает наращивание сил НАТО в Черном море.

Вербшоу считает, что в результате конфликта между Азербайджаном и Арменией влияние России в регионе возросло. По его мнению, пассивность дипломатии США помогла России добиться достигнутого результата.

"Сейчас администрация президента США меняется, и я надеюсь, что США станут более активными, потому как считаю, что именно пассивность американской дипломатии помогла России добиться того результата, которого она добилась. Что касается Турции. Может быть, с Турцией и трудно говорить по некоторым вопросам, но необходим некоторый компромисс, который вернет Турцию на сторону союзников по НАТО, и она будет меньше на стороне России или меньше будет пытаться играть самостоятельно.

В общем регион Южного Кавказа требует большего внимания. Основываясь на опыте Джо Байдена, я считаю, что он осмыслит стратегическую важность более активного участия США в Южном Кавказе. А также важность военного и политического участия НАТО", - сказал Вершбоу в интервью Первому каналу Грузии.