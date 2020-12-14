Ремонт единственного российского авианосца захотели ускорить

В Главном штабе Военно-морского флота (ВМФ) России хотят ускорить выход авианосца «Адмирал Кузнецов» из ремонта. Об этом ТАСС рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, 11 декабря в Главкомате ВМФ прошло совещание, в ходе которого были рассмотрены предложения по ускорению выхода тяжелого авианесущего крейсера на испытания после восстановительных работ и модернизации. Поводом для дискуссии стал вопрос подготовки пилотов палубной авиации.

В декабре американский журнал The National Interest поместил «Адмирал Кузнецов» в пятерку самых опасных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, которые «нельзя недооценивать», поскольку «они обладают серьезной огневой мощью». В издании уверены, что авианосец «остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля, поскольку дает России гораздо больше возможностей для проецирования своей авиации по всему миру».

В декабре 2019 года в The National Interest назвали «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» сгорел в декабре 2019 года. В октябре 2018 года утонул плавучий док, используемый для ремонта авианосца. Сейчас корабль находится на восстановлении, его передача флоту запланирована на 2022 год. Стоимость восстановления «Адмирала Кузнецова» составит около 350 миллионов рублей.