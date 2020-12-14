Первая стрельба ракетами «Булава» на Тихоокеанском флоте

Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 12 декабря 2020 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки из акватории Охотского моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-551 "Владимир Мономах" проекта 955 Тихоокеанского флота, 12.12.2020 (с) кадр из видео Министерстваобороны Российской Федерации

Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа.

При подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж атомного подводного крейсера "Владимир Мономах" проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" является атомной подводной лодкой 4-го поколения. 14 ноября 2015 года экипаж АПЛ произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Со стороны bmpd напомним, что, как уже отмечалось ранее, до настоящего времени ни один из двух входящих с 2015-2016 годов в состав Тихокеанского флота новых атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955 (шифр "Борей") К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах" не производил ракетных стрельб баллистическими ракетами комплекса "Булава" на Тихоокеанском флоте - все стрельбы были проведены ими еще на Северном флоте. Согласно неофициальным сообщениям, для реализации возможности ракетных стрельб комплексом "Булава" с Тихоокеанского флота в западном заправлении требовалась модернизация телеметрической инфраструктуры боевого поля полигона Чижа (Архангельская область), которая, видимо, была осуществлена только к настоящему времени. Также длительное время в пункте базирования новых РПКСН в базе Вилючинске на Камчатке отсутствовала перегрузочная инфраструктура для ракет комплекса "Булава".

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-551 "Владимир Мономах" проекта 955 Тихоокеанского флота выходит из Вилючинска для проведения первой стрельбы баллистическими ракетами "Булава" на Тихоокеанском флоте, декабрь 2020 года (с) кадр из видео Министерстваобороны Российской Федерации

Видео (с) Министерство обороны Российской Федерации :