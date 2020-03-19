Оригинал взят у коллеги mina030 в Камчатские "Бореи" готовятся к стрельбе "Булавой"

Такой вывод напрашивается по итогам просмотра выпуска "Военной приемки" "Осиное гнездо"

Ранее автор уже неоднократно "жестко касался" вопросов "камчатского подплава":

Проблемный "Гром-2019". Что "не так" в недавних учениях стратегических ядерных сил РФ?

https://mina030.livejournal.com/10134.html

c 955: На сегодня в боекомплект "стратега" входит только устаревшие торпеды УСЭТ-80.

https://mina030.livejournal.com/12048.html

вызвавшие бурную реакцию (в т.ч. в СМИ и Минобороны), "откликом" на которые стал "организованный слив" информации по "Булаве" в газете "Ведомости" https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/11/04/815392-bulava-letaet

все стрельбы этой ракеты с самого начала испытаний в 2005 г. проходили по одной и той же трассе: из Белого или Баренцева моря на Камчатку, т. е. с запада на восток. В обратном направлении "Булава" ни разу не летала, хотя на боевом дежурстве Тихоокеанского флота находятся два носителя этой МБР: ракетоносцы К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах" прибыли в Вилючинск (Камчатка) в 2013-2014 гг. По полигону Чижа (Архангельская обл.) военные предпочитали отстреливаться более старыми и проверенными ракетами на жидком топливе (Р-29Р и все ее последующие модификации)….

обороноспособности страны сложившаяся ситуация пока не угрожает: тихоокеанские подводники, лишенные возможности отрабатывать пуски "Булавы" со своих субмарин, приобретают необходимые навыки, отправляясь целыми экипажами на Северный флот.

На этот "тезис" может быть только один вопрос - а "Владимира Мономаха" и "Александра Невского" для выполнения стрельб с ТОФ "тоже самолетом" (вместе с экипажами) на Северный флот "отправляют"? Ибо выполнение практических ракетных стрельб, это не только проверка экипажа, но и "железа" (матчасти) конкретного корабля (подлодки).

"Неудобные вопросы" далее:

как ранее сообщал "Ведомостям" близкий к главному штабу ВМФ источник, кроется в чисто логистических нюансах: поскольку "Бореи" строятся в Архангельской области на мощностях северодвинского завода "Севмаш", то и проводить приемо-сдаточные испытания (включающие в том числе стрельбу "Булавой") логичнее в непосредственной близости от предприятия - изготовителя подлодки, чтобы в случае необходимости отправить субмарину в док для устранения недостатков. Есть различия и в оснащенности полигонов: по всей видимости, архангельскую Чижу нужно модернизировать, чтобы иметь возможность максимально точно фиксировать прилет боевых блоков "Булавы". Наконец, есть и конспирологическая версия, согласно которой архангельский полигон находится под более плотным (по сравнению с Курой) контролем средств оптической разведки и перехвата вероятного противника, поэтому стрельбы по Чиже ведутся ракетами преимущественно старых модификаций.

По первому "объяснению", - да, "периодику" проще проводить на севере! Однако есть требования боевой подготовки, поддержания соответствующего уровня боевой готовности МСЯС. Те же рпк СН проекта 667БДР стреляли БРПЛ по Чиже, при нахождении в боевом составе ВМФ, практически каждый год.

По "третьему объяснению" - с средствами разведки в районе Камчатки у противника все в порядке, и все соответствующие стрельбы (которые должны заблаговременно уведомляться) контролируются средствами разведки США.

Ну и просто "прекрасно" "второе объяснение", про средства "траекторного контроля". Предельно простой вопрос, - это точно писалось про ЯКОБЫ "принятую на вооружение" (в кавычках) ракету? Или все-таки есть "серьезные причины" требующие (до сих пор) жесткого контроля ее траектории?

Ну и "забыта" оказалась одна из самых серьезных причин (уже без кавычек) - фактическая неготовность базы Вилючинск к приему рпл СН "Борей" при их передислокации на Камчатку, в частности - неготовность погрузочного комплекса для "Булавы".

Тем не менее работы по нему велись, ведутся, и очевидно завершаются.

Далее - скрины с видео и комментарии к ним

"Осиное гнездо" было в Вилючинске в конце 80х, когда на бухту Крашенниникова базировались 5 (!) дивизий атомных подводных лодок (25, 8, 42, 10 и 45).

На момент съемки передачи мы можем наблюдать там только 4 подлодки - "Владимира Мономаха" (проект 955), "Тверь" (бывший "Вилючинск"), "Омск" (проект 949А) и "Кузбасс" (проект 971). В море - "Александр Невский" (пр.955), "Томск" (пр.949А) и "Рязань" (пр.667БДР).

На первых пирсах стоит отстойная и списанная дизельная ПЛ пр.877.

Интересный сюжет - командный пункт эскадры ПЛ.

Короткий комментарий этому - "ручка, журнал, телефон" - "здравствуй XXI век". Ах, да … есть видеосвязь с Национальным центром управления обороной (г.Москва)

Мониторы и АРМ АСУ? "Зачем", "если есть телефон"?

Обстановку - "ручкой в журнал", да карандашами на бумажной карте (утром, перед докладом …).

Если же убрать иронию, то отсутствие современных средств отображения обстановки и управления силами, мягко говоря, выглядит сегодня странно и нелепо. Тем более что от оперативного дежурного (смены) эскадры ПЛ зависит очень многое при отражении внезапного удара по базе (выводу сил из под удара).

Очень интересный момент - кадр с двумя шахтами БРПЛ "Булава" выполнявшими залповый пуск 14 ноября 2015 г.

Обращает внимание то что обе шахты расположены вблизи мидель-шпангоута рплСН, при том что для испытаний наиболее полезным было бы посмотреть и проверить залп с шахт наиболее удаленных от него (т.к. в этом случае лодка получает наибольшие возмущения, которые могут привести к выходу за НУС (начальные условия старта) комплекса ракетного оружия).

Возникает предположение что стрелять таким (сложным) образом, мягко говоря, опасались.

Главная "интрига фильма" - куда идет "стратег" (с кабелями питания с берега и трапом на надстройке).

В передаче это не только не сказали, но даже "подчеркнули секретность" ;). Впрочем, ответов на этот "сложный вопрос" "очень много", а если точнее - всего один.

И идет он к "дальнему пирсу" (что подтверждается в т.ч. и по работающей трансляции (докладам) на "заднем плане")

Строительство причально-перегрузочного комплекса (г. Вилючинск).Фото с: https://glav.su

Разумеется, это не является "официальной информацией", однако смысл хождения к данному погрузочно-причальному комплексу ("дальнему пирсу") "Бореев" есть только в работах с "Булавой".

С учетом "дикой" и недопустимой ситуации такого длительного перерыва в практических ракетных стрельбах рпл СН боевого состава ВМФ, с очень большой вероятностью следует предполагать выполнение в 2020г. Минимум одной ракетной стрельбы "Булавой" с ТОФ (по боевому полю Чижа).

Безусловно это очень положительно, и с большой вероятностью, данная стрельба будет успешной (с учетом ее важности и соответствующего обеспечения со стороны промышленности).

Вместе с тем ряд вопросов по "Булаве" остаются …

Здесь же уместно вспомнить о критической ситуации с торпедами "Бореев" и средствами противоторпедной защиты.

В кадр за перископами попадает БИУС.

"Ценник" на него был "засвечен" в закупках ДВЗ "Звезда", и он поражает своей величиной (соизмеримой со стоимостью сложнейшего и действительно обоснованно дорогого гидроакустического комплекса (ГАК)).

При этом этот "золотой" (по стоимости) БИУС оказался "не прошит" под новые торпеды, в результате чего на вооружении "новейших" "Бореев" сегодня только "древние" и давно устаревшие УСЭТ-80 (именуемые в народе "дрова").

Еще хуже ситуация с средствами противоторпедной защиты (ПТЗ … Фактически ПТЗ у "Бореев" просто нет. "Висты" - это "фиговый листок", а единственные относительно эффективные приборы ПТЗ (еще советской разработки) МГ-104 были "просто выведены из эксплуатации" под надуманным предлогом якобы "невозможности" замены вышедших под сроком батарей.

https://mina030.livejournal.com/9221.html

Здесь же можно вспомнить что никакой сколько-нибудь современной противоминной обороны на Камчатке нет, а контейнерную "Маевку", которая в начале 2010гг. планировалась в первую очередь на камчатские МТ-264 и МТ-265 флот "успешно похоронил".

Весьма удручающе выглядит учебный центр эскадры ПЛ в части подготовки корабельных боевых расчетов.

Система управления торпедными аппаратами на экране учебного монитора

АРМ (автоматизированное рабочее место) ГАС миноискания, слева, скорее всего АРМ древнего ГАК МГК-400 (для 677БДР проекта)

АРМ БИУС (с решенной стрельбовой задачей)

БИУС "Омнибус"

Удручающее - потому что на мониторах АРМ древнее "железо" разработки 70х годов прошлого века, а главное даже не это, а то что тыкать мышкой картинки кнопок БИУС и других систем методически неправильно ... флот так и не смог заставить промышленность сделать тренажеры на фактической матчасти, и сделано это было только в Обнинском и Сосновоборском учебных центрах силами личного состава, и еще в далекие советские времена.

Вместе с тем весьма положительным является полигон по борьбе с пожаром (автор проходил подобный в Обнинске), - вроде бы ничего сложного, но он реально дает хорошую психологическую подготовку и ощущения близости огня и взрывов (взрывпакеты). Для повышения уровня подготовки экипажей кораблей, это безусловно очень и очень хорошо (ранее такого тренажера в камчатском учебном центре не было).

Также следует отметить прозвучавшее в фильме заявление о подготовке личного состава к БЗЖ в условиях нулевой видимости (задымленность, темнота). Это важный и очень положительный момент, о котором, увы, часто у нас забывают.

Ну и самое положительное - люди. Камчатка это вообще особое место, надо там побывать, пожить, что бы прочувствовать.

Это "вообще" а "конкретно" несколько примеров.

Как уже выше указывалось, строительство базы только завершается, и об этом была значительная часть фильма.

Интересное есть по техническим средствам обеспечения качественного электропитания пирсов и подводных лодок.

В этой связи вспоминается эпизоды из середины 2000х, когда пожарные рукава для того что бы передать с борта ("введенной", с работающей атомной энергоустановкой ПЛ, для того что бы "варить воду" (бидистиллат) и для себя и для других ПЛ) на борт питательную воду протягивали порой по льду между пирсами (фактически с "элементами реального риска для личного состава", участвовавшего в этом "безобразии").

Еще более яркий эпизод был по электропитанию. На "последних пирсах" порой "висел нуль" (сопротивление изоляции сети). Ответственный за это отдел морской инженерной службы мер, мягко говоря, не принимал, обвиняя в этом подводников.

В итоге одни из показанных в фильме начальников (фамилию называть не буду, хотя отзывы о нем только самые положительные: умный, решительный, крепкий мужик), говорит в штабе фразу (мгновенно разлетевшуюся в экипажах):

- Кто-то меня …вает….

и назначает на следующий день "бокс" (между подводниками и МИС) в районе переходного мостика пирса.

На следующий день (все на месте, построились - "одни против других") лично берет и замеряет сопротивление изоляции, далее разворот к МИСовцу и … "бац!"

В ответ: "Я буду жаловаться!!!

Далее "бац", "бац"...

Через несколько часов сопротивление изоляции кабелей пирса стало в норме.

Очень приятно было увидеть в составе командования 10 дивизии очень достойных офицеров Толстых А.А. и Губина И.А.

С Губиным в свое время имел удовольствие (вахтенным офицером, Губин - вахтенным штурманом) обнаружить, "выпороть" "лося" (ПЛА ВМС США типа "Лос-Анджелес") выгнав его из Авачинского залива. После серии наших "гидроакустических под*опников" (подсистемой гидролокации ГАК) и находясь в крайне неудобной позиции, он большим ходом "полетел" в стороны м.Лопатка.

PS: Жизнь идет, люди работают и служат. Ждем стрельбу "Булавой", желаем успеха, и поздравляем наших подводников с предстоящим днем моряка-подводника (19 марта).

При этом необходимо помнить и о проблемах, наиболее острой из которых является критическое состояние морского подводного оружия и средств ПТЗ. И эти проблемы необходимо экстренно и системно решать.