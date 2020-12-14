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Израильское оружие на военном параде в Баку

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Израильское оружие на военном параде в Баку, 10.12.20

10.12.20 в столице Азербайджана Баку прошёл военный парад, посвящённый победе в боях в Нагорном Карабахе (27.09.-10.11.20), получивших в Азербайджане названия Отечественная война или Вторая Карабахская война. Подробнее об этом параде можно прочесть на ЖЖ "Пишет dambiev" или по ссылкам в конце статьи.

Полное видео парада (02:24:01). Проход техники начинается с 01:49:29.

Среди прочего, на параде было показано и израильское оружие. О экспорте в Азербайджан я подробно писал в отдельной статье, на параде было показано не всё, но из того, что не упомянуто в той статье - БПЛА Orbiter-4. Также сказано, что вертолёты Ми-17 несут не только ПТУР LAHAT, но и SPIKE, а среди версий SandCat был вариант с ТПК SPIKE-NLOS на крыше.

Итак, среди израильского оружия на параде показано:

  • бронемашины SandCat Stormer с различным вооружением, в т.ч. ПТРК SPIKE-ER, SPIKE-NLOS, 120-мм миномёты SPEAR;
  • ЗРК Barak 8 (местное назание "Ильдырым");
  • РСЗО Lynx (в описании парада говорилось о Extra, но это название ракеты, а не ПУ; на 2:14:35 видны и LAR-160);
  • ОТР LORA;
  • вертолёты Ми-17 с ПТУР LAHAT и SPIKE;
  • БПЛА: Orbiter-1KM (т.н. "Ити Гован"), Orbiter-2B, Orbiter-3B, Orbiter-4, Aerostar-BP, Heron (имеется в виду Heron-1), Hermes-450, Hermes-900 и Harop (в т.ч. 3 мобильные ПУ на 9 аппаратов каждая). Также показан БПЛА SkyStriker.

3-х минутное видео - БПЛА на параде.

Ссылки:

  1. "Парад победы" в Баку: среди прочего показано израильское оружие. ВИДЕО. Newsru, 10.12.20.
  2. В Баку провели масштабный парад победы в боях за Карабах, mignews, 10.12.20.
  3. Süddeutsche Zeitung про итоги Карабахской войны: о трофеях и томатах, newsru, 11.12.20.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Продукция
Barak-8
F-16
Hermes 450
Hermes 900
LORA ОТРК
Spike NLOS
Град РСЗО
Ми-17
Проекты
БПЛА
Издания
Военный Парад
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