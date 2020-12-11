Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Баку

Как сообщает азербайджанский интернет-ресурс Trend.az , 10 декабря 2020 года на площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный Победе в Отечественной войне.

На параде присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

Командовал парадом Победы, посвященным великой Победе в Отечественной войне - операции "Железный кулак", заместитель министра обороны, кавалер ордена "Зафар" генерал-лейтенант Керим Велиев. В параде участвовали более 3000 человек личного состава, демонстрация до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятых на вооружение современной военной техники, ракетных и артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны, а также военных кораблей и катеров. На параде также была показана часть военных трофеев, захваченных у врага, разгромленного Азербайджанской армией во время Отечественной войны.

Военный оркестр исполнил "Азербайджанские фанфары".

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Главы государств поприветствовали солдат.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции.

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде.

Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

После выступлений глав государств начался парад Победы. Личный состав наших Вооруженных сил двинулся к трибуне под государственным флагом Азербайджанской Республики и Знаменем Победы в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в нашу славную военную историю. Вслед за государственным флагом и Знаменем Победы на площадь Азадлыг были вынесены флаги родов войск Азербайджанской армии.

Группа знаменосцев во главе с Героем Отечественной войны генерал-майором Зауром Мамедовым вынесла на площадь Азадлыг боевые знамена воинских частей, имеющих исключительные заслуги в достижении Великой Победы.

Затем перед трибуной прошли военнослужащие Сил специального назначения Министерства обороны, которые, проявив в священных боях Отечественной войны пример истинного героизма, отваги, доблести и высокого профессионализма, подарили нашему народу радость Великой Победы. Парадный состав из трех колонн возглавляет командующий Силами специального назначения, Герой Отечественной войны генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев.

Вслед за ними перед трибуной прошествовали морские пехотинцы Военно-морского флота во главе с капитаном первого ранга Зауром Гулиевым.

Затем перед трибуной прошли парадные составы сотрудников Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности. Парадный состав Службы государственной безопасности возглавлял генерал-майор Ровшан Мухтаров.

Далее перед трибуной прошествовали спецназовцы Отдельной общевойсковой армии во главе с полковником Саидом Исаевым, бойцы Первого армейского корпуса во главе с полковником Талехом Мешадиевым, военнослужащие Второго армейского корпуса во главе с полковником Нематом Мусеибовым, третьего армейского корпуса во главе с полковником-лейтенантом Кямраном Агабалаевым, Четвертого армейского корпуса во главе с полковником Ильхамом Мамедовым и Шестого армейского корпуса во главе с полковником-лейтенантом Даянатом Муслимовым.

Чеканным шагом перед трибуной прошли также военнослужащие Ракетных и Артиллерийских войск. Парадный состав возглавил полковник Исмихан Мамедов.

Военнослужащие, представляющие на Параде Победы Вооруженные силы братской Турецкой Республики, прошествовали перед трибуной под руководством минбаши Харуна Эргена.

На площадь чеканным шагом вступили парадные составы Государственной пограничной службы во главе с генерал-майором Расулом Тагиевым, парадный состав Внутренних войск Министерства внутренних дел во главе с генерал-майором Инглабом Мурадовым, военнослужащие Национальной гвардии Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики во главе с майором Эльдаром Гулиевым.

Затем состоялся проход парадного состава Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева под руководством генерал-майора Физули Салахова, курсантов и офицеров Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского под руководством генерал-майора Бекира Оруджева.

Курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева в Нахчыванской Автономной Республике впервые приняли участие в параде на площади Азадлыг. Перед трибуной прошел парадный состав во главе с генерал-майором Мухаммедом Гасановым.

Парад Победы, посвященный Великой Победе в Отечественной войне, сопровождал объединенный военный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств полковника-лейтенанта Руфата Ахундзаде.

Затем начался проход военной техники.

Поддержку Параду, посвященному Победе в Отечественной войне, с моря оказали боевые корабли и катера Военно-морского флота и береговой охраны Государственной пограничной службы. Наши военные корабли, совершившие почетный проход в море, продемонстрировали высокую боевую готовность.

На параде Победы перед трибуной прошли военнослужащие, получившие ранения в ходе Отечественной войны - операции "Железный кулак".

На площадь Азадлыг была ввезена часть военной техники, захваченной в ходе 44-дневной Отечественной войны у противника в качестве трофеев. Захваченная в боях в качестве трофеев и находящаяся в исправном состоянии техника - пушки Д-30 в прицепе автомобиля "КамАЗ", Д-20 в прицепе автомобиля "Урал", зенитные установки на прицепе, зенитно-ракетные комплексы "Шилка", "Оса-1Т", "КУБ", боевые машины пехоты (БМП), танки "Т-72", а также непригодная техника - бронированный "УАЗ Патриот", легковой "УАЗ Хантер", грузовые автомобили "ЗИЛ-131", "Урал", "КамАЗ", 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", установки БМ-21 "Град", БМП-1 и БМП-2, танки Т-72 являются наглядным подтверждением того, что героическая Азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по врагу.

После этого на площадь Азадлыг вступила колонна автомобилей специального назначения, бронетехники и систем вооружения. Колонну возглавлял кавалер ордена "Карабах" генерал-лейтенант Низам Османов.

Проходящие по площади Азадлыг бронемашины мобильного передвижения SandCat-Stormer, на которых были установлены 12,7-миллиметровые пулеметы NSV, противотанковые управляемые ракеты SPIKE-ER, NLOS, LAHAT, 120-миллиметровые минометы SPEAR, бронетранспортеры Cobra и "БТР-82A", техника БМП-2 и БМП-3, танки "Т-72", "Т-90С" продемонстрировали военную мощь Азербайджанской армии.

Затем на площади Азадлыг состоялся проход колонны систем противовоздушной обороны. Колонну возглавлял заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами, кавалер ордена "Зафар" генерал-лейтенант Рамиз Тахиров. Перед трибуной состоялся проход модернизированных зенитно-ракетных комплексов "Оса-1Т", "С-125 ТМ", "Бук-МБ", "Ильдырым", систем С-300 "Фаворит". За ними последовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Orbiter-1KM - "Ити Гован", Orbiter-2B, Orbiter-3B, Orbiter-4, Aerostar-BP, Heron, сыгравшие очень важную роль в достижении Победы в Отечественной войне, а также были продемонстрированы самые современные БПЛА - Bayraktar-TB2, а также Hermes-450, Hermes-900, "Кузгун" и Harop.

Затем на площадь Азадлыг вступила колонна систем артиллерийского вооружения. Колонну возглавлял генерал-майор Агамир Султанов, награжденный орденом "Зафар". На площади состоялся проход самоходных гаубиц и артиллерийских установок - 152-миллиметровой "Акации", 152-миллиметровой "Мста-С", 203-миллиметровой "Пион", а также 220-миллиметровой тяжелой огнеметной системы "ТОС-1А", противотанкового комплекса "Хризантема-С", самоходных пушек-гаубиц DANA, "Град", "РМ-70/85", "БМ-21", реактивных систем залпового огня "Смерч", тактических комплексов "ТР-300 Гасырга", Extra, оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез" и LORA.

После этого над площадью Азадлыг начался полет боевых самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Азербайджана. Пара военных транспортно-десантных вертолетов Ми-17 под командованием кавалера ордена "Карабах" полковника Гасана Аловсатова, пролетев над Бакинской бухтой с государственными флагами Азербайджанской и Турецкой республик, поприветствовала участников Парада Победы. За этим последовал полет группы штурмовых вертолетов "Ми-35" под командованием героя Отечественной войны полковника-лейтенанта Рашада Надирова. С интересом были встречены полеты вооруженных дальнобойными ракетами LAHAT и SPAYK вертолетов "Ми-17" под командованием полковника-лейтенанта Рагима Гулузаде и групп многоцелевых истребителей "МиГ-29" под командованием кавалера ордена "Карабах" полковника Заура Рустамова. Выступление боевых самолетов и вертолетов на Параде Победы завершила группа штурмовиков и самолетов воздушной поддержки "Су-25", оснащенных современным вооружением. Создание группой во главе с героем Отечественной войны генерал-майором Намиком Исламзаде изображения государственного флага Азербайджанской Республики в небе символизировало, что наш трехцветный славный флаг всегда будет развеваться на высоте.

Парад Победы, который вел участник Отечественной войны, заслуженный деятель искусств, персональной пенсионер Президента, полковник Абдулла Гурбани, торжественно продемонстрировал всему миру Великую Победу Азербайджанской армии в 44-дневной войне. Великая Победа нашей доблестной армии под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, вошедшей в новую историю Азербайджана под названием Операция "Железный кулак", является не только демонстрацией военной, экономической мощи современного независимого Азербайджанского государства, но и ярким подтверждением победного духа нашего народа.

Да здравствует независимая Азербайджанская Республика! Да здравствует победоносная Азербайджанская армия! Да здравствует нерушимое и вечное братство Азербайджана и Турции!