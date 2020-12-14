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Россия испытала «ужасающее» США оружие

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Источник изображения: Кадр: Минобороны России

С фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 запущена гиперзвуковая ракета «Циркон», сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

Испытательный пуск проведен «из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области», отметили в военном ведомстве. Там уточнили, что «Циркон» развил скорость восемь чисел Маха и поразил цель на расстоянии более 350 километров.

В октябре американский журнал Popular Mechanics написал, что скорость «Циркона» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросом перехвата данного оружия.

В том же месяце Минобороны России представило ролик первого пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков».

Тогда же ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что «Циркон» в ходе одного из трех испытаний, запланированных до конца года, уничтожит авианосец условного противника.

В августе в публикации «Военно-промышленного курьера» утверждалось, что в условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
Авианосец
ГЗЛА
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