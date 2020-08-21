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Российскому «Адмиралу Горшкову» с «Цирконами» предрекли потопление

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Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Горшков"
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

В условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен, пишет «Военно-промышленный курьер».

Газета уверяет, что боевой части ракеты массой 300-400 килограммов достаточно для уничтожения авианосца, однако при максимальной дальности оружия в 600 километров этого не произойдет. Согласно изданию, «Адмирал Горшков», в настоящее время выступающий единственным носителем «Циркона», на подходе к американскому авианосцу будет обнаружен палубным самолетом дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye и уничтожен авиацией АУГ.

«Собственно, самолетам не придется даже взлетать, потому что часть авиационного крыла выполняет постоянные патрулирующие полеты. Они и потопят фрегат проекта 22350 до того, как он приблизится к авианосцу», — пишет газета.

Издание отмечает, что задачу уничтожения авианосца может решить «пересаживание» гиперзвуковой ракеты на ударную атомную подводную лодку. «И это совсем другое дело. Глубина противолодочной обороны АУГ — порядка 400 километров. Этого вполне достаточно для того, чтобы избежать торпедных атак, потому что дальность хода у торпед существенно меньше», — пишет газета.

В феврале ТАСС, ссылаясь на два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа, сообщил, что в январе с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 была впервые запущена перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон». Испытательный пуск проводился из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала в соответствии с программой госиспытаний. Дальность полета ракеты превысила 500 километров. После завершения испытаний на «Адмирале Горшкове» запуски ракеты планируется проводить с атомных субмарин.

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Страны
Россия
США
Продукция
E2C
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Авианосец
ГЗЛА
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