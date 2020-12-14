Пуск гиперзвукового «Циркона» показали на видео

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели.

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществленный с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350, показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовало Минобороны России.

Испытательный пуск проведен из акватории Белого моря по цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета развила скорость восемь чисел Маха и поразила береговую мишень на удалении 350 километров.

В октябре американский журнал Popular Mechanics написал, что скорость «Циркона» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросами перехвата данного оружия.

В том же месяце Минобороны России представило ролик первого пуска «Циркона» с «Адмирала Горшкова».

В августе в публикации «Военно-промышленного курьера» утверждалось, что в условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен.