Новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" впервые заступят на боевое дежурство в ЦВО до конца года

ЦАМТО, 11 декабря. ЗРК средней дальности "Бук-М3" впервые заступят на боевое дежурство на территории Центрального военного округа (ЦВО) до конца этого года. Они будут охранять воздушное пространство в Сибири, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"До Нового года в Сибири на боевое дежурство заступят комплексы "Бук-М3", чьи тактико-технические характеристики позволят алтайскому соединению в пять раз увеличить свои боевые возможности, причем без расширения штатно-должностного состава", – сказал командующий.

Ранее сообщалось, что "Бук-М3" впервые поступили на вооружение в подразделение ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в Алтайском крае.

ЗРК "Бук-М3" позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке – шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.