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Делегация ВМФ приняла участие в пленарном заседании Х Международного форума "Арктика: настоящее и будущее"

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Арктика. Архивное фото
Арктика. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Лыскин

ЦАМТО, 11 декабря. По указанию главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова делегация Главного командования Военно-морского флота приняла участие в открытии и пленарном заседании Х Международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который 10 декабря начал работу в Санкт-Петербурге.

В состав делегации Главного командования ВМФ вошли руководители и специалисты органов управления ВМФ, сотрудники научно-исследовательских институтов Венного учебно-научного центра ВМФ, представители Центра Русского географического общества при Главном командовании Военно-морского флота.

В соответствии с программой мероприятия дискуссионную программу форума открыло пленарное заседание "Приоритеты государственной политики в Арктической зоне РФ".

В режиме видеоконференции в обсуждении повестки приняли участие первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, председатель Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Алексей Гвишиани, вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев.

Форум проводится при поддержке и участии Совета Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России и других профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, коммерческих компаний и научно-исследовательских организаций, средств массовой информации. Организатором выступает Межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников".

"В Х Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", который проходит с 10 по 12 декабря в Санкт-Петербурге, принимает участие представительная делегация Военно-морского флота, в которую вошли, в частности, специалисты профильных структур Главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра, Северного флота", – сообщил накануне главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы готовности Главного командования ВМФ к предстоящему мероприятию.

"Освоение Арктической зоны – приоритетная задача Военно-морского флота, базирующаяся на российском историческом прошлом открытий и исследований. ВМФ России сегодня уверенно чувствует себя в Арктике, обеспечивая гарантированную безопасность морехозяйственной и экономической деятельности государства. ВМФ России продолжит развивать свою инфраструктуру в Арктике, участвовать в решении комплекса вопросов арктической стратегии на межведомственном уровне. В последние годы объем комплексных океанографических исследований Арктической зоны вырос в два раза. Результаты регулярных проводимых Военно-морским флотом океанографических экспедиций сегодня являются достойным продолжением деятельности ВМФ по изучению арктических областей, которая была начата первыми отечественными полярными мореплавателями, значительным вкладом в реализацию национальной морской политики в области обеспечения безопасности в этом важнейшем регионе. Безусловно, что представители ВМФ России внесут важную лепту в работу форума, участвуя в дискуссиях на площадках форума и в обмене опытом на полях мероприятия", – отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов накануне проведения в Санкт-Петербурге Х Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

По словам главнокомандующего ВМФ России, делегация Военно-морского флота внесет свой вклад в разработку резолюции, которая станет главным итогом двухдневной работы форума. В документе будут аккумулированы инициативы и рекомендации, выработанные в ходе проведения форума, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Проекты
Арктика
СФ
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