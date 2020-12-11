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Деловая газета "Взгляд"

За пост главы Пентагона схлестнулись женщина и чернокожий

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: KEVIN LAMARQUE/Reuters

Битва за «разнообразие» и политкорректность крайне причудливо повлияла даже на силовые ведомства США, в том числе с точки зрения отбора руководителей. Главой Пентагона, похоже, впервые в истории может стать чернокожий. Однако сильную конкуренцию ему составляет другой кандидат – женщина. По каким же критериям будет сделан окончательный выбор?

Джо Байден определился с кандидатурой будущего министра обороны США. Как заявил сам избранный президент Соединенных Штатов, на пост главы Пентагона будет выдвинут Ллойд Остин, отставной четырехзвездный генерал, ветеран Ирака и Афганистана и первый афроамериканец на этом посту. Последней его военной должностью до выхода в отставку в 2016 году был пост командующего Центрального командования (СЕНТКОМ), то есть управление операциями на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Байден будет первым президентом в истории США, которому при выборе кандидатур на ключевые посты в своей администрации придется руководствоваться не только профессиональными качествами кандидатов, но также учитывать давление многочисленных лобби меньшинств и новые правила политической корректности. Причем второй фактор порой становится важнее профессиональных качеств кандидата или его политической позиции.

В случае с назначением генерала Остина переплелись все сразу общественно-политические тенденции в кадровой политике современной Америки.

Мишель Флурной.
Источник: US Army

До самого последнего момента главным фаворитом на пост главы Минобороны считалась Мишель Флурной – вполне себе белая женщина из команды Клинтона – Обамы с очень ястребиными взглядами крайнего "либерального интернационалиста". За ней стояло "гендерное лобби", которое забрасывало СМИ стенаниями о том, что женщина еще никогда не занимала пост министра обороны и "пора уже сломать этот гендерный стереотип".

Про стереотип это не совсем так: Флурной уже однажды номинировалась на пост главы Пентагона. В 2014 году при президенте Обаме, но тогда почему-то сама взяла самоотвод, хотя ее шансы были стопроцентными. В результате министром стал академический профессор Эштон Картер. Кстати, назначение на этот пост выходцев из академической среды – старая американская традиция, поскольку должность главы Пентагона воспринимается как гражданская, "направляющая", и не подразумевает непосредственного командования войсками. Реальный генерал с боевым опытом во главе Пентагона – это как раз редкость.


Евгений Крутиков

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Страны
Афганистан
Ирак
США
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