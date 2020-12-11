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Прототип марсианского корабля Илона Маска взорвался

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Источник изображения: Кадр: SpaceX / YouTube

Многоразовый космический корабль Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался во время испытаний. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Корабль разрушился во время приземления, при касании посадочной площадки. При этом до этого он благополучно стартовал с полигона в штате Техас и достиг плановой высоты.

В январе Маск заявлял, что задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Он рассчитывает, что к середине текущего века на эту планету сможет отправляться в среднем по три корабля в день.

В сентябре 2019 года Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.

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Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
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