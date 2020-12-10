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Нейросеть выявила неисправность, которая едва не привела к крушению ракеты «Союз» с космическим кораблем

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«Прогресс МС-09»
«Прогресс МС-09».
Источник изображения: wikipedia

Созданная российскими исследователями нейросеть постфактум выявила техническую проблему у ракеты-носителя «Союз», которая могла привести к крушению носителя и полезной нагрузки в виде космического корабля «Прогресс».

Как сообщает РИА Новости, созданная специалистами «Роскосмоса» нейронная сеть смогла выявить серьезную проблему, которая возникла при запуске ракеты-носителя «Союз» в июле 2018 года. Тогда «Союз-2» стартовал вместе с беспилотным транспортным кораблем «Прогресс МС-09».

О каких-либо серьезных трудностях при запуске не сообщали, однако последующий старт ракеты семейства «Союз», в рамках которого к МКС должен был отправиться пилотируемый аппарат «Союз МС», едва не завершился трагедией. Члены экипажа остались живы лишь благодаря системе аварийного спасения.

Пуск «Союз-ФГ» с «Союз МС-10»

Источник изображения: Роскосмос

По данным, полученным при помощи нейросети, причиной аварии «Союз-2» с кораблем «Прогресс МС-09» могло стать нештатное отделение блока «В». «Носовая часть блока “В” к моменту открытия сопла бака окислителя проходила в опасной близости от центрального блока ракеты-носителя», — говорится в выводах специалистов.

При запуске пилотируемого корабля «Союз МС» имела место похожая проблема: причиной аварии стало неправильное отделение бокового блока ракеты «Союз-ФГ».

Стоит сказать, что эта ракета и носитель, который использовали при запуске «Прогресса», имеют идентичную компоновку, а для их сборки использовали одну и ту же методику. Саму сборку проводили на территории одного из комплексов Байконура с участием одной и той же бригады.

По мнению экспертов, применение нейронной сети позволит избежать такого рода проблем в будущем.

РИА Новости напоминает, что специалисты научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш начали работать над нейросетью для выявления опасных ситуаций при запусках ракет после аварии «Союза» в 2018-м. Для ее разработки использовали информацию о предыдущих запусках: сопровождать старты ракет нейронная сеть начала с 2019 года.

В ноябре произошла авария при запуске европейского носителя Vega. Согласно первоначальным данным, причиной потери ракеты и спутников стал украинский двигатель РД-843. Последующее расследование показало, что ЧП случилось из-за перепутанных кабелей управления двигателем: поэтому РД-843 начал отклоняться не в ту сторону.

Эта авария стала второй за три последние запуска ракет Vega: еще одна произошла 11 июля 2019-го.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
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