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Naked Science

СМИ: основной версией аварии ракеты-носителя Vega считают отказ украинского двигателя

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Запуск Vega
Запуск Vega.
Источник изображения: arianespace

По данным источника в ракетно-космической индустрии, провальный запуск носителя Vega связывают с отказом украинского двигателя, установленного на четвертой ступени.

Сегодня состоялся запуск ракеты-носителя Vega с двумя научными спутниками: SEOSAT-Ingenio и TARANIS. К сожалению, старт завершился неудачей: через восемь минут после запуска ракета отклонилась от расчетной траектории, что привело к потере полезной нагрузки.

Источник РИА Новости в ракетно-космической индустрии озвучил основную версию аварии: по его словам, носитель могли потерять из-за украинского двигателя РД-843 — авария произошла вскоре после его активации. «На четвертой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства. Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega», — сказал собеседник агентства.

Запуск Vega / ©SciNews

РД-843 представляет собой жидкостный ракетный двигатель. Его разработало КБ «Южное» в интересах компании Fiat Avio. Производит двигатель предприятие «Южмаш». В конструкции РД-843 применена камера сгорания от двигателя РД-869 советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М. В качестве топлива РД-843 использует несимметричный диметилгидразингептил (гептил), в качестве окислителя — тетраоксид диазота.

РД-843

Источник изображения: yuzhmash

Европейское космическое агентство давно планирует заменить украинский двигатель на более экологичный. В ноябре 2017-го было выделено 53 миллиона евро на финансирование программы Vega Evolution, направленной на разработку нового изделия.

Vega

Источник изображения: aboutspacejornal

Vega — важный и знаковый проект для Европейского космического агентства. С появлением этого носителя, совершившего первый запуск в 2012 году, ЕКА получило в свое распоряжение легкую ракету и закрыло линейку носителей всех классов.

Ракета имеет четыре ступени: ее стартовая масса составляет 137 тысяч килограммов. Головной разработчик ракеты — Италия. Кроме нее, в проекте участвуют Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и Швеция.

В перспективе ЕКА намерено ввести в строй принципиально новый носитель — Ariane 6: он придет на смену Ariane 5 и дополнит Vega. Первый запуск перспективная ракета должна совершить в 2022 году.

Обновление линейки основных носителей планирует и Россия. Впрочем, пока сроки ввода новых ракет в строй до конца не определены.

Напомним, в ноябре стало известно о сдвиге сроков разработки «Союз-5». Согласно представленным тогда данным, сдачу эскизного проекта перенесли с 2020 года на 2021-й. Первый полет ракеты можно ожидать в середине 2020-х.

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Страны
Бельгия
Испания
Италия
Нидерланды
Россия
Украина
Франция
Швейцария
Швеция
Продукция
Ariane-5 РН
РС-20Б
Компании
ESA (ЕКА)
КБ "Южное"
Южмаш
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Союз-5 РН
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