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Время электроники

IDC: в «цифровую трансформацию» до 2023 года инвестируют почти 7 трлн долларов

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Цифровизация экономики
Цифровизация экономики.
Источник изображения: unionexpert.ru

Пандемия COVID-19 подтолкнула мировую экономику к ускорению «цифровой трансформации», прямые инвестиции в которую составят 6,8 трлн долларов в период с 2020 по 2023 год.

Такой прогноз дают специалисты аналитической компании IDC, уточняя, что к 2022 году «цифровизация» затронет 65% мирового валового внутреннего продукта.

«Большинство экономистов предсказывают возвращение к экономическому росту в 2021 году, когда вакцина станет широкодоступной. По мере того, как это восстановление начнется, организации конечных пользователей вернутся к росту бизнеса и новым инвестициям. Но инвестиции в технологии, сделанные во время пандемии, гарантируют, что сформировавшаяся «новая норма» будет сильно отличаться от экономики до COVID. Действительно, к 2022 году 70% всех организаций во всем мире ускорит использование цифровых технологий, трансформируя существующие бизнес-процессы, чтобы стимулировать взаимодействие с клиентами, продуктивность сотрудников, и устойчивость бизнеса», — таким видит ближайшее будущее Джоти Лалчандани (Jyoti Lalchandani), вице-президент IDC.

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