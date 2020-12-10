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В России показали «тяжелый бой» за Крым

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Российские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму
Российские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму.
Источник изображения: © AP Photo / Pavel Golovkin

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота России «вступили в тяжелый бой» с противником в Крыму. Соответствующее видео учений на YouTube опубликовала «Звезда».



«На полигоне раздавалась стрельба из автоматов Калашникова, а против техники условного врага военные применили противотанковые гранатометы», — говорится в подписи к ролику.

На сайте телеканала сообщается, что в учениях «были задействованы более 500 военнослужащих и три десятка единиц техники». «Мишени — статичные и движущиеся — нужно было поразить на расстоянии от 100 метров до километра», — отмечает издание.

В декабре заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что вокруг России сжимается «петля Анаконды», формируемая юго-восточной частью Украины и Приднестровьем.

В марте 2018 года он же заявил, что украинцы будут незаменимы при ведении в России специальных действий с предварительным скрытным развертыванием.

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1 комментарий
№1
10.12.2020 12:30
До Вас еще не доперло, что если в Крыму будет война, то она будет диверсионой? Противник может все эти годы аккумулирует запасы вооружения, взрывчатых веществ, инфильтует боевиков под видом мирных жителей, разворачивает агентурную сеть..

Он удар по Вашим С-400 и Су-35 с Варшавянками нанесет из самого Крыма. А Вы все его танки и авиацию ждете на границе.... Вы ни к той войне готовитесь.

Недавняя попытка похищения украинскими ССО участника боевых действий на Донбассе, с прорывом госграницы, показывает на сколько мощную агентурную сеть Украина создала в самой (материковой) России.

А уж в Крыму, не удивлюсь, если там законсервированная партизанская бригада (большей частью из меджлиса, прошедшего спесподготовку) к этому времени сформирована, укомплектована и изучает цели предстоящих операций.
+1
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