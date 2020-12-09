Войти
Naked Science

Марсоход Rosalind Franklin установили на платформу «Казачок»

623
0
0
Rosalind Franklin установили на платформу «Казачок»
Rosalind Franklin установили на платформу «Казачок».
Источник изображения: esa

Перспективный марсоход, создаваемый как часть миссии «ЭкзоМарс-2022», установили на посадочную платформу. Примерно в такой конфигурации аппарат должен отправиться к Красной планете.

Европейское космическое агентство показало фото марсохода Rosalind Franklin, установленного на посадочную платформу «Казачок». Это важный этап российско-европейской программы «ЭкзоМарс». В похожей конфигурации аппарат планируют запустить к Марсу.

Комплекс состыковали в специализированном помещении в Каннах, которое принадлежит концерну Thales Alenia Space — франко-итальянскому производителю аэрокосмической продукции. Тесты включают в себя, в частности, проверку электропитания и передачи данных между двумя элементами системы. Посадочный модуль позже интегрируют в спускаемый модуль для дальнейших испытаний.

Это не последний раз, когда два модуля будут состыкованы: по завершении испытаний марсоход вернут в Турин для функциональных тестов перед отправкой на космодром Байконур.

Масса посадочной платформы составляет 827,9 килограмма, включая 45 килограммов научных приборов. Часть из них разработали в России, оставшиеся создали специалисты из разных стран Европы, в том числе Испании и Чехии.

Марсоход назвали в честь английского биофизика и ученого-рентгенографа Розалинд Франклин, которая занималась изучением структуры ДНК. Согласно плану, аппарат запустят при помощи российской ракеты-носителя в 2022 году. Спуск на поверхность Красной планеты намечен на 2023-й. Аппарат должен будет совершить мягкую посадку и затем в течение шести месяцев искать доказательства существования жизни на Марсе сейчас или в минувшие эпохи.

Прототип Rosalind Franklin

Источник изображения: wikipedia

Это не первый запуск в рамках программы «ЭкзоМарс». В 2016 году стартовала миссия «ЭкзоМарс-2016», которая состояла из орбитального аппарата Trace Gas Orbiter и спускаемого модуля Schiaparelli.

Миссия оказалась лишь частично успешной: Trace Gas Orbiter смог приступить к выполнению научной программы, в то время как посадочный модуль разбился при посадке.

При этом миссию Schiaparelli тоже нельзя расценивать однозначно негативно, ведь полученный в ходе спуска модуля опыт позволил лучше подготовиться к реализации «ЭкзоМарс-2022» — более амбициозного этапа программы.

Напомним, недавно успешно протестировали парашютную систему для будущей миссии: она смогла доставить нагрузку на полигон с примерно 30-километровой высоты. Следующий тест посадочной системы хотят провести в 2021-м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Испания
Италия
Россия
Чехия
Продукция
РС-20
Компании
ESA (ЕКА)
Leonardo
Thales
Проекты
Байконур
Марс
Похожие новости
12.11.2019
"Роскосмос" заплатит за пуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом ExoMars-2020 1,1 млрд рублей
02.09.2019
Механическая стыковка модулей космического аппарата "ЭкзоМарс-2020" завершена
13.02.2019
Глава представительства ЕКА в РФ: сотрудничество между ЕКА и Роскосмосом идет хорошо
21.06.2016
Россия и Франция отметят 50 лет сотрудничества в космической сфере
04.02.2016
Определена дата запуска российско-европейского зонда «ЭкзоМарс»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 16:06
  • 70
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 09.12 16:05
  • 3
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 09.12 15:56
  • 72
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 09.12 15:35
  • 12
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.12 14:31
  • 279
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 09.12 14:27
  • 1
SpaceX побила свой рекорд и обогнала «Роскосмос»
  • 09.12 14:16
  • 1
Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"
  • 09.12 13:42
  • 30
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 09.12 13:41
  • 14
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 09.12 13:38
  • 792
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.12 13:33
  • 4
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 09.12 13:23
  • 3
Захват украинских моряков: два года спустя (Корреспондент, Украина)
  • 09.12 13:18
  • 1
Ловкость рук и никакого мошенничества
  • 09.12 12:58
  • 13
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 09.12 09:26
  • 1
Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»