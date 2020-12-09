Марсоход Rosalind Franklin установили на платформу «Казачок»

Перспективный марсоход, создаваемый как часть миссии «ЭкзоМарс-2022», установили на посадочную платформу. Примерно в такой конфигурации аппарат должен отправиться к Красной планете.

Европейское космическое агентство показало фото марсохода Rosalind Franklin, установленного на посадочную платформу «Казачок». Это важный этап российско-европейской программы «ЭкзоМарс». В похожей конфигурации аппарат планируют запустить к Марсу.

Комплекс состыковали в специализированном помещении в Каннах, которое принадлежит концерну Thales Alenia Space — франко-итальянскому производителю аэрокосмической продукции. Тесты включают в себя, в частности, проверку электропитания и передачи данных между двумя элементами системы. Посадочный модуль позже интегрируют в спускаемый модуль для дальнейших испытаний.

Это не последний раз, когда два модуля будут состыкованы: по завершении испытаний марсоход вернут в Турин для функциональных тестов перед отправкой на космодром Байконур.

Масса посадочной платформы составляет 827,9 килограмма, включая 45 килограммов научных приборов. Часть из них разработали в России, оставшиеся создали специалисты из разных стран Европы, в том числе Испании и Чехии.

Марсоход назвали в честь английского биофизика и ученого-рентгенографа Розалинд Франклин, которая занималась изучением структуры ДНК. Согласно плану, аппарат запустят при помощи российской ракеты-носителя в 2022 году. Спуск на поверхность Красной планеты намечен на 2023-й. Аппарат должен будет совершить мягкую посадку и затем в течение шести месяцев искать доказательства существования жизни на Марсе сейчас или в минувшие эпохи.

Прототип Rosalind Franklin Источник изображения: wikipedia

Это не первый запуск в рамках программы «ЭкзоМарс». В 2016 году стартовала миссия «ЭкзоМарс-2016», которая состояла из орбитального аппарата Trace Gas Orbiter и спускаемого модуля Schiaparelli.

Миссия оказалась лишь частично успешной: Trace Gas Orbiter смог приступить к выполнению научной программы, в то время как посадочный модуль разбился при посадке.

При этом миссию Schiaparelli тоже нельзя расценивать однозначно негативно, ведь полученный в ходе спуска модуля опыт позволил лучше подготовиться к реализации «ЭкзоМарс-2022» — более амбициозного этапа программы.

Напомним, недавно успешно протестировали парашютную систему для будущей миссии: она смогла доставить нагрузку на полигон с примерно 30-километровой высоты. Следующий тест посадочной системы хотят провести в 2021-м.