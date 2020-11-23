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Посадочная система ExoMars успешно прошла испытания

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Прототип Rosalind Franklin
Прототип Rosalind Franklin.
Источник изображения: wikipedia

Парашютная система для миссии ExoMars успешно прошла полевые испытания, доставив нагрузку на полигон с почти 30-километровой высоты.

ExoMars — одна из важнейший космических программ, в которой участвует Россия. Сейчас стало известно о прохождении очередного важного этапа на пути к ее реализации: специалисты успешно испытали систему, которая должна будет посадить аппарат на поверхность Красной планеты.

В рамках испытаний парашюты приземлили груз, сброшенный с высоты 29 километров, на полигон в штате Орегон. В качестве носителя испытательного комплекса выступил стратостат. «Посадка на Марс — крайне тяжелая задача, решение которой не допускает возможности совершения каких-либо ошибок. Как показали эти испытания, мы значительно продвинулись вперед в решении этой проблемы, однако пока не достигли совершенства», — говорит Француа Спото, один из соруководителей программы ExoMars в Европейском космическом агентстве.

Прототип марсохода программы ExoMars (2015 год)

Источник изображения: ESA

Посадочную систему используют для приземления российской платформы «Казачок» и марсохода Rosalind Franklin. Стоит напомнить, что во время тестов ранней версии посадочной системы в 2019-м произошло крушение макета комплекса ExoMars.

Новые испытания с участием доработанной посадочной системы хотели провести в марте этого года, однако в ситуацию вмешалась пандемия коронавируса. Саму марсианскую миссию также сдвинули: теперь она намечена на осень 2022 года.

В середине 2021-го планируют провести еще один тест посадочной системы. В рамках него хотят применить новый вариант второго главного парашюта ExoMars. Известно также, что планируется проведение ряда незначительных модернизаций основного парашюта.

ExoMars — совместная программа ЕКА и «Роскосмоса», направленная на поиск доказательств существования жизни на Марсе — сейчас или в прошлом.

В 2016 году в рамках программы запустили миссию ExoMars-2016, состоящую из орбитального аппарата Trace Gas Orbiter и спускаемого модуля Schiaparelli, который разбился при посадке на Марс. Несмотря на это, миссию нельзя назвать неудачной. Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter успешно приступил к выполнению научной программы. Кроме того, полученный при посадке Schiaparelli опыт позволил лучше подготовить второй этап программы.

Снимки места посадки Schiaparelli

Источник изображения: ESA

Напомним, не так давно в рамках программы ExoMars удалось получить качественные фотографии, демонстрирующие Марс во время весеннего равноденствия. На них, в частности, можно видеть листовидные структуры в ударном кратере Антониади и скальную композицию в каньоне Ius Chasma.

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Страны
Россия
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
Марс
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