Запуск РН "Союз" с космодрома Куру со спутником CSO-2 в интересах Минобороны Франции запланирован на 28 декабря

ЦАМТО, 8 декабря. Запуск российской РН "Союз" с космодрома Куру (Французская Гвиана) с разведывательным спутником CSO-2 в интересах Минобороны Франции планируется на 28 декабря.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил Германский центр авиации и космонавтики (DLR).

В ноябре эту дату назвал "РИА Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

На сайте DLR отмечается, что старт РН "Союз-СТ-А" с аппаратом CSO-2 намечается на 28 декабря.

Изначально запуск CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат" и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии COVID-19.

Спутник оптико-электронной разведки CSO-2, созданный в интересах Минобороны Франции, последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 24 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат", напоминает агентство.