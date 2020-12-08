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Naked Science

Впервые показана коаксиально-радиальная решетка Су-57. Она призвана снизить заметность истребителя

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Коаксиально-радиальная решетка Су-57 (сверху)
Коаксиально-радиальная решетка Су-57 (сверху).
Источник изображения: t.me/doklad_razvedki

На представленном фото можно рассмотреть коаксиально-радиальную решетку на истребителе пятого поколения Су-57. Ее предназначение — снизить радиолокационную заметность истребителя.

Истребитель пятого поколения Су-57 нередко критикуют за «недостаточно хорошие показатели малозаметности». Российские разработчики упорно работают над вызовами такого рода.

Новая фотография впервые демонстрирует коаксиально-радиальную решетку, которая должна повысить показатели скрытности истребителя.

Коаксиально-радиальная решетка Су-57

Источник изображения: t.me/doklad_razvedki

Коаксиально-радиальная решетка выполнена из радиопоглощающих материалов, ее цель — скрыть прямое радиолокационное излучение от входного отверстия двигателей.

Стоит отметить, что американцы в случае со своими истребителями пятого поколения F-22 и F-35 пошли другим путем. Они применили специальные S-образные каналы воздухозаборников, исключающие прямое фронтальное просвечивание лопаток компрессора двигателя.

S-образный канал воздухозаборника F-22

Источник изображения: snn

По всей вероятности, показанное сейчас решение найдет воплощение на серийных Су-57. По последним данным, первый такой самолет российские ВВС получат в 2020-м. Самый первый из серийных Су-57, напомним, разбился во время испытаний в декабре 2019-го, незадолго до передачи Вооруженным силам.

Практически собранный новый Су-57 мы могли видеть в августе, а в октябре самолет совершил первый полет. Всего, согласно ранее заключенному контракту, ВВС России должны получить 76 таких машин с поставкой последних из них во второй половине 2020-х. Скорее всего, в перспективе Минобороны закупит дополнительные истребители пятого поколения.

Второй серийный истребитель Су-57

Источник изображения: ОАК

Сейчас российские инженеры активно прорабатывают вопрос модернизации самолета. Одно из главных направлений — замена штатного на сегодня двигателя АЛ-41Ф1 на новое изделие, получившее условное обозначение «Тип-30». Предполагается, что новый двигатель обеспечит истребителю летно-технические характеристики, которые в полной мере позволят отнести его к пятому поколению.

Так называемый двигатель второго этапа представляет собой новый образец, не являющийся модернизированной версией изделий, которые сейчас используют на строевых машинах ВВС. В числе основных особенностей «Типа-30» — применение нового вентилятора и передовой системы управления.

Напомним, оснащенный одним новым двигателем прототип Су-57 совершил первый полет в 2017-м. Сейчас изделие активно испытывают. Серийный образец может появиться в середине десятилетия.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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