Минобороны РФ предлагает награждать офицеров георгиевским оружием за подвиг за рубежом

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны России предлагает ввести новую государственную награду для офицеров, совершивших подвиг за рубежом, соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале нормативно правовых актов.

Целью указа, согласно паспорту проекта, является "поощрение офицерского состава за совершение подвига, который служит примером храбрости и отваги, в ходе ведения боевых операций по защите Отечества, боевых и иных операций на территории других государств по поддержанию международного мира и безопасности".

Наименование награды не приводится, однако в описании присутствуют слова "государственные награды; георгиевское оружие".

Необходимость введения обосновывается "возрождением исторических наградных традиций".

Предполагается, что указ вступит в силу в апреле 2021 года. Его действие будет распространяться на государственные органы Российской Федерации и подведомственные им организации.

Практика награждения золотым оружием "За храбрость" была распространена в России с XVIII века. В начале прошлого столетия подобные награды получили название "георгиевское оружие" и были причислены к Ордену святого Георгия. Награждение прекратилось в 1917 году.

В настоящее время в России возрожден Орден святого Георгия, а также введен знак отличия "Георгиевский крест".

С 30 сентября 2015 года Россия проводит военную операцию в Сирии. На аэродроме "Хмеймим" базируется авиационная группировка, поддерживающая наземные операции сирийской армии. Кроме этого, в стране действуют российские Силы специальных операций и военная полиция.