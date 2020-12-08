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Интерфакс-АВН

В Ростехе опровергли данные SIPRI о падении российского экспорта вооружений и техники

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Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - В "Ростехе" заявляют, что не согласны с данными Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о падении российского экспорта вооружений и техники.

"Мы уже неоднократно говорили, что рейтинги SIPRI не являются для нас объективным ориентиром, так как базируются исключительно на информации из открытых источников, где публикуется, очевидно, не все", - заявили в госкорпорации "Ростех" в понедельник.

Там отметили, что третий год подряд эксперты SIPRI заявляют о снижении российского экспорта вооружений.

"При том, что интерес к российскому оружию не снижается, портфель заказов и объемы поставок "Рособоронэкспорта" остаются высокими - ежегодно порядка 50 млрд долларов и 13 млрд долларов, соответственно", - сказал представитель "Ростеха".

Объем ряда крупнейших российских оборонных компаний, входящих в список 25 мировых военно-промышленных лидеров, в 2019 году снизился, говорится в опубликованном в понедельник докладе SIPRI.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
СИПРИ
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