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Рогозин попросил россиян помочь с идеями для новой орбитальной станции

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил своим подписчикам поделиться идеями по планам создания новой российской орбитальной станции. Об этом он написал в своем Facebook.

Он указал, что сейчас в госкорпорации ведется проработка облика станции, которая придет на смену МКС, и пользователи соцсети могут помочь инженерам, устроив «общественно-экспертный научно-технический совет».

«Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении ее орбиты», — написал Рогозин. Он особо оговорил, что в итоге станция должна получиться многофункциональной, «своеобразным заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой», при этом еще не определено, будет ли станция посещаемой или на ней постоянно будет находиться экипаж.

26 ноября в «Роскосмосе» предложили отказаться от Международной космической станции (МКС) из-за дороговизны. В госкорпорации подсчитали, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции обойдется в 10-15 миллиардов рублей.

В «Роскосмосе» подтвердили, что ожидают от Ракетно-космической корпорации «Энергия» предложений по новой многофункциональной орбитальной станции, которые после рассмотрения научно-техническим советом «Роскосмоса» будут доложены в правительство.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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