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ТАСС

Бомбардировщики США более 10 раз приближались к западным рубежам России в 2020 году

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Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов .
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов .
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Командующий Балтийским флотом ВМФ адмирал Александр Носатов подчеркнул, что впервые за все время стратегические бомбардировщики совершили групповые перелеты

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более десяти раз к российским границам в зоне ответственности Балтийского флота приближались американские стратегические бомбардировщики в 2020 году. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом ВМФ РФ адмирал Александр Носатов

"В нынешнем году было зафиксировано более тысячи разведывательных самолето-вылетов вблизи государственной границы в зоне ответственности Балтийского флота, что примерно на полторы сотни больше, чем в прошлом году. Более десяти раз к нашим границам приближались американские стратегические бомбардировщики. В прошлом году, для сравнения, были отмечены всего два таких случая", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Он подчеркнул, что впервые за все время стратегические бомбардировщики совершили в 2020 году групповые перелеты.

Адмирал отметил, что одна из приоритетных задач Балтфлота - дальнейшее укрепление противовоздушной обороны. "Сегодня балтийское небо днем и ночью защищают истребительный авиаполк, вооруженный самолетами Су-27, соединение ПВО, на вооружении которого состоят зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф", отдельный зенитный ракетный полк, вооруженный ЗРК "Тор-М2", средства ПВО надводных кораблей", - добавил адмирал.

Формирование новой дивизии

Носатов рассказал, что Балтийский флот усилят мотострелковой дивизией в ответ на наращивание войск НАТО поблизости от сухопутных границ РФ в Калининградской области.

По его словам, сегодня к границам российского эксклава стянуты одна бронетанковая, несколько многонациональных батальонно-тактических групп, а также другие ударные части и подразделения войск НАТО.

"В ответ на эту угрозу руководство Вооруженных сил вынуждено принимать ответные меры. Одной из них стало формирование полноценной мотострелковой дивизии, вошедшей в состав армейского корпуса Балтийского флота. Новое соединение включает в себя мотострелковые, артиллерийский и отдельный танковый полки", - сказал Носатов.

Ранее источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что мотострелковая дивизия будет сформирована в Калининградской области в 2021 году в составе дислоцированного там 11-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск Балтийского флота.

Согласно принятому в ВС РФ штатному расписанию, в составе мотострелковой дивизии должны быть три мотострелковых полка и один танковый полк - всего 10 мотострелковых батальонов и шесть танковых. Ожидается, что в связи с планируемой реорганизацией число танковых и мотострелковых батальонов в составе 11-го армейского корпуса вырастет на несколько единиц.

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