Войти
Lenta.ru

В США раскрыли «интерес» Израиля к Су-57

368
0
0
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Приверженность США механизма Qualitative Military Edge (QME), предусматривающего обеспечение качественного военного превосходства Израиля на Ближнем Востоке, составляет центральную опору стратегии безопасности Иерусалима, пишет в Defense News бывший директор по разработке, производству и поставке систем противоракетной обороны (ПРО) Министерства обороны Израиля Яир Рамати, уволенный за хранение секретной информации на собственном компьютере.

В публикации американского издания специалист раскрыл отношение Иерусалима к возможным поставкам истребителя пятого поколения F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). «Блокирование таких закупок может подтолкнуть ОАЭ к покупке российского истребителя-невидимки Су-57 вместо американского самолета F-35, и неясно, какой сценарий лучше послужит взаимным интересам США и Израиля», — отметил эксперт.

Рамати отмечает, что одной из угроз QME является «огромный объем оборонных сделок, заключенных на Ближнем Востоке с начала XXI века, на общую сумму в сотни миллиардов долларов».

В октябре издание Breaking Defense сообщило, что США расплатятся перед Израилем за продажу F-35 Lightning II ОАЭ предоставлением прямого доступа к секретным спутникам инфракрасной системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет Space-Based Infrared System (SBIRS).

В сентябре министр обороны США Марк Эспер заявил, что качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, регулируемое механизмом QME, сохранится и после возможной продажи ОАЭ истребителей F-35 Lightning II.

В январе The Drive написало, что, говоря о «системе раннего предупреждения», позволившей предпринять своевременные меры по сохранению жизней американским военным в ходе ракетного удара Ирана в Ираке, президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, имел в виду спутники SBIRS.

В ноябре 2019 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что покупателями перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Ирак
Иран
ОАЭ
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Персоны
Трамп Дональд
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
Похожие новости
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
02.09.2020
«Оборонка» обороне
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 08:12
  • 5
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 08:09
  • 2
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»