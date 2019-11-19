Россия назвала покупателей Су-57

Покупателями перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия и ОАЭ. Об этом заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, сообщает "Интерфакс".

По словам главы госкорпорации, в этих странах давно обсуждается возможность приобретения самолетов, однако окончательного решения пока нет. В настоящее время Россия еще не заключила ни одного контракта на зарубежную поставку Су-57.

Ранее американское издание The National Interest предположило, что Су-57 могут приобрести Мьянма, Алжир, Турция, Китай и Индия. Это объясняется интересом к российскому оружию, желанием получить доступ к современным технологиям и создать собственные истребители пятого поколения, а также участием стран в военных конфликтах.

В июле главный маршал авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что страна рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских вооруженных силах (ВС) и можно будет увидеть самолет в деле.