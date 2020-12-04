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ТАСС

Минобороны досрочно получило все броневики "Тигр-М" и БТР-82 по гособоронзаказу 2020 года

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"Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
"Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

При этом количество поставленных единиц техники не уточнили

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Военно-промышленная компания" досрочно выполнила контракт на поставку Минобороны России бронеавтомобилей "Тигр-М", бронетранспортеров БТР-82А и командно-штабных машин на их базе в рамках гособоронзаказа 2020 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил ее генеральный директор Александр Красовицкий.

"На днях мы досрочно отгрузили Минобороны очередную, заключительную партию бронеавтомобилей "Тигр-М" по гособоронзаказу 2020 года. Заказчику также поставлены БТР-82А и платформы для командно-штабных машин на их базе", - сообщил Красовицкий.

Он не стал раскрывать количество поставленных единиц техники, уточнив, что вся партия принята военными представителями. "Никаких нареканий наша техника у военной приемки не вызвала", - подчеркнул гендиректор компании.

Бронеавтомобиль "Тигр-М" предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Он имеет пятый класс баллистической защиты. На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированная керамическая броня, противоминная защита, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
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