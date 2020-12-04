Британская стратегическая подлодка не смогла выйти на патрулирование из-за вспышки коронавируса на борту

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Весь экипаж британской стратегической подводной лодки HMS Vengeance ("Вендженс") эвакуирован с ее борта в связи со вспышкой коронавируса, сообщило в четверг издание The Sun, ссылаясь на источники.

Подлодка, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками Trident II D5 ("Трайдент"), должна была выйти с военно-морской базы Фаслейн в Шотландии для выполнения секретного задания, отметило издание.

При этом экипаж субмарины перед походом находился на карантине на базе. Однако в минувшую пятницу за несколько дней до выхода в море тест на коронавирус у одного из офицеров показал положительный результат. Еще десять подводников, показавших схожий результат или контактировавших с ним, спустя несколько часов были также отправлены на берег. Еще не менее десяти подводников были эвакуированы в понедельник. Оставшиеся 148 членов экипажа были сняты с подводной лодки в среду.

На подлодку теперь планируется направить сменный экипаж.

По словам источников, "было бы катастрофой, если бы на борту такой подлодки во время похода произошла вспышка коронавируса". Предположительно, причиной вспышки было посещение подлодки перед походом военными инспекторами.

Британский королевский флот располагает четырьмя подводными лодками атомного ракетного базирования типа Vanguard ("Вэнгард"), каждая из которых вооружена 16 ракетами Trident II D5. Они составляют основу стратегических ядерных сил Соединенного Королевства.