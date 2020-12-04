Фотогалерея: российская армия получила первую серийную партию «Терминаторов»

Российская армия получила первые серийные боевые машины поддержки танков (БМПТ) из числа заказанных в 2017-м.

«Терминатор» можно назвать одной из самых необычных боевых машин, которые производит Россия. Несмотря на смешанные оценки БМПТ и неоднозначные перспективы, Минобороны все же решило закупить партию таких машин в 2017 году. И теперь первые из «Терминаторов» поступили в войска.

Партию «Терминаторов» передали на опытную эксплуатацию в 90-ю гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа, которая дислоцируется в Челябинской области. «Партия из восьми БМПТ «Терминатор» поступила на опытную эксплуатацию в гвардейскую танковую дивизию ЦВО. В настоящее время личный состав перевооружаемых мотострелковых подразделений дивизии проходит переподготовку для работы на новой технике», — заявил генерал-полковник Александр Лапин.

«Терминаторы» Источник изображения: Министерство обороны России

Это первые поставки российской армии боевых машин поддержки пехоты «Терминатор» в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Напомним, контракт на БМПТ Минобороны и «Уралвагонзавод» подписали в августе 2017-го, в рамках форума «Армия». Реализовать поставки хотели еще в 2018 году. Причиной переноса срока эксперты считают необходимость внесения доработок.

«Терминаторы» Источник изображения: Министерство обороны России

БМПТ «Терминатор» призван действовать как часть танкового формирования. Согласно концепции, машины позволяют более эффективно бороться с противотанковыми средствами, укреплениями и живой силой противника.

«Терминатор» Источник изображения: Министерство обороны России

Для решениях этих задач БМПТ оснащена набором различного вооружения, включающего в себя две 30-миллиметровые пушки, пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра, противотанковые управляемые ракеты «Атака» и два гранатомета АГС-17. В экипаж входят пять человек. Боевая масса машины — 48 тонн. По степени защиты «Терминатор» можно сравнить с основным боевым танком Т-90А, на базе которого БМПТ и создана.

«Терминатор» Источник изображения: Министерство обороны России

Концепция БМПТ имеет долгую историю. Работы над машиной такого типа в СССР начали в 80-х. Впоследствии разработали несколько поколений боевых машин поддержки танков.

«Терминаторы» Источник изображения: Министерство обороны России

Прямым развитием «Терминатора» можно считать выполненный на базе танка Т-72 «Терминатор-2». Одно из его главных отличий — сокращение численности экипажа с пяти до трех человек. Боевая масса машины составляет 44 тонн.

Сейчас прорабатывают вопрос создания БМПТ на базе новой гусеничной платформы «Армата». Согласно ранее поступившим данным, она может получить более мощное (в сравнении с первыми моделями) вооружение, состоящее из 57-миллиметровых пушек. Известно также, что перспективный образец могут переименовать.