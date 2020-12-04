Боевые машины поддержки танков БМПТ наконец поступили в войска

Как сообщила 1 декабря 2020 года пресс-служба Центрального военного округа, партия из восьми боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" поступила на опытную эксплуатацию в [90-ю гвардейскую] танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную в Челябинской области. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Боевые машины поддержки танков БМПТ ("Объект 199") из числа первой серийной партии из восьми единиц производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", поступившей в состав 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, ноябрь 2020 года (с) АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

"Партия из восьми БМПТ "Терминатор" поступила на опытную эксплуатацию в гвардейскую танковую дивизию ЦВО. В настоящее время личный состав перевооружаемых мотострелковых подразделений дивизии проходит переподготовку для работы на новой технике", - сказал генерал-полковник А. Лапин.

Применение БМПТ в боевых порядках способно значительно увеличить боевые возможности танков и их живучесть на поле боя. Экипажи БМПТ уже подобраны и сформированы. В настоящее время представители завода знакомят военнослужащих с боевыми возможностями данных машин, а также их ходовыми характеристиками.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

Аналогичный пресс-релиз выпустил 1 декабря и производитель БМПТ - АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (интересно, что без всяких упоминаний о "Терминаторе"):

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) производства Уралвагонзавода (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) поступили в 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дважды Краснознамённую дивизию Центрального военного округа. Это первая поставка БМПТ в Вооруженные силы России в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

Разработанная инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения (составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех), боевая машина поддержки танков может успешно применяться при разрешении конфликтов любой напряженности для поражения противотанковых средств и эффективного подавления живой силы противника. Она с легкостью уберет с пути все: от гранатометчиков и легкобронированной техники - до танков, БМП и БТРов. Большие углы наведения автоматических пушек способны поражать мишени на верхних этажах зданий, обстреливать низколетящие воздушные цели типа беспилотных летательных аппаратов, вертолетов или даже самолетов.

Сочетание в одной машине мощного многоканального вооружения с большим боекомплектом (он в 2 раза больше, чем у современных БМП), совершенных средств поиска и обнаружения целей, всеракурсной защиты обеспечивают БМПТ значительное превосходство по военно-техническому уровню над лучшими образцами зарубежных бронированных машин типа БМП. По своей боевой эффективности одна БМПТ заменит 2 БМП и мотострелковый взвод.

Высокую подвижность и маневренность боевой машине поддержки танков обеспечивает железное "сердце" - дизельный многотопливный двигатель с наддувом В-92С2 мощностью 1000 л.с. производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" (входит в Концерн "Уралвагонзавод").

По сочетанию огневой мощи и защищенности аналогов БМПТ в мире нет. БМПТ принята на вооружение Сухопутных войск Вооруженных сил России в 2018 году.

Комментарий bmpd. Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 24 августа 2017 года подписали на Третьем Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" контракт на поставку первых 12 серийных машин БМПТ ("Объект 199"), который планировалось реализовать в течении 2018 года.

Первые изготовленные по этому контракту БМПТ были продемонстрированы головным предприятием НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле в марте 2018 года, затем три машины приняли участие в Параде Победы 9 мая 2018 года в Москве. Однако, видимо, из-за необходимости проведения доработок, передача всей партии в войска затянулась и в результате восемь БМПТ поступили для опытной эксплуатации в 90-ю гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа с управлением в Чебаркуле (Челябинская область) только теперь. Дальнейший статус этой программы остается неясным.

Концепция боевой машины поддержки танков (БМПТ) отрабатывалась в СССР с начала 1980-х годов и предполагала создание боевой машины с многоканальным комплексом вооружения, предназначенной для подавления противотанковых средств при действиях в боевых порядках танковых подразделений и частей. Длительные работы по теме продемонстрировали, судя по имеющейся информации, невозможность создания такой машины с заданными требованиями эффективности при современном уровне развития техники и с условием приемлемой стоимости.

Тем не менее, один из последних вариантов, созданных по теме БМПТ по ОКР "Рамка-99" в АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ, в составе АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"), обозначенный как "Объект 199", более 20 лет продвигался "Уралвагонзаводом" Министерству обороны России под вывеской то "машины для боевых действий в городе", то "машины для антитеррористических операций". Сменявшееся руководство Министерства обороны и Генерального Штаба длительное время не проявляло особого энтузиазма в отношении закупок этой БМПТ, но в итоге длительная осада Тагилом Министерства обороны, в том числе после демонстрации опытного образца БМПТ в Сирии в 2017 году, принесла свои плоды в виде решения о закупке относительно небольшой партии машин.

В своем нынешнем виде БМПТ "Объект 199" представляет скорее танк с ослабленным основным вооружением (30-мм пушка с ПТУР вместо со 125-мм пушки с ПТУР - напомним, что из обе 30-мм пушки "Объекта 199" не предназначены для одновременной стрельбы, так что в огневом отношении пушка там фактически одна), за счет чего в нем размещаются два дополнительных члена экипажа с противопехотными гранатометами.

Боевые машины поддержки танков БМПТ ("Объект 199") из числа первой серийной партии из восьми единиц производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", поступившей в состав 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, ноябрь 2020 года (с) Министерство обороны России и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Видео: