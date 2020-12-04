Войти
bmpd.livejournal.com

Предполагаемая поставка Хорватии американских боевых машин пехоты М2A2 Bradley ODS

265
0
0

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 1 декабря 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Хорватии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 76 боевых машин пехоты М2A2 Bradley в модификации ODS (Operation 'Desert Storm') с ремонтом и модернизацией, из наличия армии США. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 757 млн долл, включая вооружение и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевая машина пехоты М2A2 Bradley ODS армии США с установленной динамической защитой (с) армия США

Cогласно уведомлению, в поставку войдут, в частности 1103 ПТУР TOW-2A и 13 учебных ракет TOW-2A, 100 ПТУР TOW-2В и восемь учебных ракет TOW-2В, 500 ракет TOW-2 с противобункерной боевой частью и восемь учебных ракет. Машины получат "специальную броню" и модернизированную систему управления огнем, включая независимый панорамный прицел командира Commander's Independent Viewer (CIV, устанавливается на машинах модфикации М2А3).

Генеральным подрядчиком по поставке выступит корпорация ВАЕ Systems с предприятием в Йорке (штат Пенсильвания), где, видимо, и будет осуществляться ремонт и модернизация БМП М2A2 Bradley ODS из наличия армии США для поставки Хорватии.

Со стороны bmpd напомним, что о договоренности относительно передачи Хорватии американской стороной БМП М2A2 Bradley в модификации ODS (Operation 'Desert Storm') из наличия армии США впервые объявил 27 ноября 2019 года министр обороны Хорватии Дамир Крcтичевич.

Однако тогда сообщалось, что Хорватия должна получить 84 БМП М2А2 ODS, из которых 60 пойдут на оснащение одного механизированного батальона хорватской армии, а остальные 24 будут использованы в качестве источника запчастей. При этом планировалось, что передача будет произведена на безвозмездной основе, а США должны были выделить финансовую помощь в размере 25 млн долл на проведение ремонта 60 вводимых в строй БМП М2А2 ODS, который планировалось осуществлять на хорватском предприятии Đuro Đaković Specijalna vozila (Славонский Брод, бывший югославский завод по выпуску танков М-84) в партнерстве с корпорацией ВАЕ Systems.

Ныне объявленное DSCA уведомление о поставке предполагает поставку Хорватии 76 БМП М2А2 ODS, причем с выполнением всех работ по ремонту и модернизации машин самой ВАЕ Systems в США. Стоимость объявленной поставки также составляет внушительные 757 млн долл, причем финансовые условия предполагаемой поставки неизвестны, включая объем, который будет покрыт американским финансированием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Хорватия
Югославия
Продукция
BGM-71D ТOW-2
Bradley
М-84
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
16.07.2020
Как Хорватия пошла на Запад
12.12.2019
Хорватия получит американские боевые машины пехоты М2A2 ODS Bradley
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
12.07.2017
Между войной и альянсом
02.02.2016
Сверхмалые надежды украинского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 05:55
  • 42
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 04.12 02:31
  • 1
Запущенные с Плесецка спутники "Гонец-М" взяты на управление - Рогозин
  • 04.12 02:17
  • 199
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.12 01:47
  • 8
Россия разместила С-400 на Курилах. Япония протестует
  • 04.12 01:42
  • 6
Авария атомного лихтеровоза «Севморпуть» во время рейса в Антарктику
  • 04.12 01:33
  • 1
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 03.12 22:44
  • 7
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 22:30
  • 4
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 03.12 21:10
  • 1
F-22 и F-35: российский «Контейнер» засек самолеты-«невидимки» НАТО
  • 03.12 19:31
  • 42
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 18:59
  • 2
Поставки импортных комплектующих для SSJ-100 оказались под угрозой
  • 03.12 18:57
  • 4
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 03.12 17:51
  • 10
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 03.12 16:58
  • 1
Стратегический доклад НАТО: под знаком России и Китая (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 03.12 16:22
  • 6
В России обнаружили F-35