Предполагаемая поставка Хорватии американских боевых машин пехоты М2A2 Bradley ODS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 1 декабря 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Хорватии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 76 боевых машин пехоты М2A2 Bradley в модификации ODS (Operation 'Desert Storm') с ремонтом и модернизацией, из наличия армии США. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 757 млн долл, включая вооружение и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевая машина пехоты М2A2 Bradley ODS армии США с установленной динамической защитой (с) армия США

Cогласно уведомлению, в поставку войдут, в частности 1103 ПТУР TOW-2A и 13 учебных ракет TOW-2A, 100 ПТУР TOW-2В и восемь учебных ракет TOW-2В, 500 ракет TOW-2 с противобункерной боевой частью и восемь учебных ракет. Машины получат "специальную броню" и модернизированную систему управления огнем, включая независимый панорамный прицел командира Commander's Independent Viewer (CIV, устанавливается на машинах модфикации М2А3).

Генеральным подрядчиком по поставке выступит корпорация ВАЕ Systems с предприятием в Йорке (штат Пенсильвания), где, видимо, и будет осуществляться ремонт и модернизация БМП М2A2 Bradley ODS из наличия армии США для поставки Хорватии.

Со стороны bmpd напомним, что о договоренности относительно передачи Хорватии американской стороной БМП М2A2 Bradley в модификации ODS (Operation 'Desert Storm') из наличия армии США впервые объявил 27 ноября 2019 года министр обороны Хорватии Дамир Крcтичевич.

Однако тогда сообщалось, что Хорватия должна получить 84 БМП М2А2 ODS, из которых 60 пойдут на оснащение одного механизированного батальона хорватской армии, а остальные 24 будут использованы в качестве источника запчастей. При этом планировалось, что передача будет произведена на безвозмездной основе, а США должны были выделить финансовую помощь в размере 25 млн долл на проведение ремонта 60 вводимых в строй БМП М2А2 ODS, который планировалось осуществлять на хорватском предприятии Đuro Đaković Specijalna vozila (Славонский Брод, бывший югославский завод по выпуску танков М-84) в партнерстве с корпорацией ВАЕ Systems.

Ныне объявленное DSCA уведомление о поставке предполагает поставку Хорватии 76 БМП М2А2 ODS, причем с выполнением всех работ по ремонту и модернизации машин самой ВАЕ Systems в США. Стоимость объявленной поставки также составляет внушительные 757 млн долл, причем финансовые условия предполагаемой поставки неизвестны, включая объем, который будет покрыт американским финансированием.