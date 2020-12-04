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В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Строительство космодрома Восточный затягивается, проходит с нарушениями, в частности, многочисленными коррупционными скандалами, и обходится все дороже российскому бюджету, пишет ArsTechnica в публикации, посвященной последним увольнениям, произошедшим в «Роскосмосе».

Автор материала Эрик Бергер напоминает, что в ноябре президент России Владимир Путин критиковал гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина. «Неясно, связана ли последняя череда увольнений с недавней встречей Путина с Рогозиным по космическим вопросам страны. Похоже, что, увольняя и арестовывая своих подчиненных, Рогозину до сих пор удавалось перекладывать вину за неприятности на других чиновников», — рассказывается в публикации.

Там же утверждается, что смета расходов по Восточному, призванному снизить зависимость России от расположенного в Казахстане космодрома Байконур, достигает 7,5 миллиарда долларов, в то время как «из запланированных стартовых площадок работает только одна», предназначенная для запусков ракет «Союз-2».

Бергер напоминает, что в последнее время были уволены или арестованы гендиректор «Дирекции космодрома Восточный» Евгений Рогоза, директор космического центра «Восточный» Роман Бобков, а также руководитель Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков и главный инженер предприятия Владимир Жук. Помещен под арест главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрий Фоминцев.

В публикации утверждается, что в настоящее время «Роскосмос» сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, причина чего, в частности, заключается в потере госкорпорации монополии на доставку людей на Международную космическую станцию (МКС) и разработке США собственных ракетных двигателей взамен российским.

В октябре в публикации ArsTechnica заявлялось, что российская средняя частично-многоразовая ракета «Амур» напоминает уменьшенную американскую тяжелую ракету Falcon 9, а ее создание является одним из обещаний эпохи Рогозина, которое вряд ли будет выполнено.

В августе в издании сообщили, что заявления гендиректора «Роскосмоса» о пилотируемой миссии на Луну или Марс и создании «настоящей» многоразовой ракеты не подтверждаются реальным положением вещей, в частности, наличием действующей современной техники, поддерживающей декларируемые возможности, и потому относятся к области фантастики.

Рогозин возглавил «Роскосмос» в мае 2018 года. Среди неоднократно переносившихся госкорпорацией космических программ можно отметить, в частности, запуск модуля «Наука» к МКС, второй пуск тяжелой ракеты «Ангара», строительство космодрома Восточный, а также разработка перспективных космических систем, реализация лунной программы и обновление спутниковой группировки.

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Страны
Казахстан
Россия
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Продукция
Ангара
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Проекты
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